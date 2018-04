Valg til skolebestyrelserne

Der skal i den kommende tid vælges nye skolebestyrelser i Vallensbæk. Foto: Heiner Lützen Ank

VALLENSBÆK. Det er tid til at vælge nye skolebestyrelser landet over. Også i Vallensbæk, hvor nuværende medlem Morten Vinge-Maigaard opfordrer forældre til, at man stiller op

Af Heiner Lützen Ank