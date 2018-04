Kenneth Kristensen Berth (DF), undrer sig over, at man har placeret en ny legeplads så tæt på Vallenbækvej. Foto: presse-fotos.dk

DEBAT.

Af MF Kenneth Kristensen Berth (DF), medlem af Vallensbæk Kommunalbestyrelse

Langt om længe ser foråret ud til at være lige om hjørnet, og snart indtager Vallensbæks små purke kommunens legepladser, herunder også den nye legeplads på Vallensbækvej. Ja, det er ikke et forkert forholdsord. Legepladsen ligger nærmest på vejen.

Da jeg var lille, fik vi børn altid tudet ørerne fulde om, at vi ikke måtte lege på vejene. Men nu har Vallensbæk Kommune bygget en legeplads nærmest på Vallensbækvej, selvom der er et gigantisk grønt areal til rådighed på den sydlige side af fortovet.

Jeg har endnu til gode at møde en Vallensbæk-borger, der ikke har rystet på hovedet over den farlige legeplads. Hvis et barn mister fodfæstet på et af legeredskaberne risikerer barnet at dratte ud på kørebanen. Hvis en bilist mister herredømmet over sin bil, så risikerer vedkommende at køre lige ind i legepladsen.

Personligt fatter jeg ikke, hvordan Legetilsynet har kunnet godkende legepladsen langs Vallensbækvej.

Ingen skal tvivle på at vi i Dansk Folkeparti gerne vil have flere legepladser i både Vallensbæk Nord og i Landsbyen, men legepladsen på Vallensbækvej er altså enormt uigennemtænkt. Kan en af de politikere i kommunalbestyrelsen, som har stemt for denne legeplads, ikke forklare den undrende skare af Vallensbæk-borgere, hvorfor man har klemt en legeplads inde på dette beskedne areal, når man har et kæmpestort grønt areal til rådighed lige ved siden af?

Jeg håber ikke, vi ender med en dødsulykke på Vallensbækvej som følge af Verdens værste legeplads, men mine egne børn bliver i hvert fald ikke sendt ud at lege på Vallensbækvej. Det er simpelthen alt for farligt.

Borgmesteren har sagt, at hvis borgerne ikke vil have legepladsen, så bliver den bare pillet ned igen. En underlig trussel. Hvorfor bygger man ikke en ordentlig og sikker legeplads til børnene på det grønne areal nord for Holbæk-motorvejen i stedet?