Der var gang i den i hallen ved Vestervang, hvor IF32 Rope Skipping Team holder til. Foto: IF32

GLOSTRUP. IF32 Rope Skipping Team slog i weekenden 16. til 18. marts dørene op for Vestegnens største sjippecamp

Af Jesper Ernst Henriksen

65 forventningsfulde børn og unge i alderen 6-18 år var klar til en weekend fuld af sjipning, sjov og hygge.

Campens program indholdte udover ti lektioner i sjipning også både skattejagt og film på storskærm.

Søndag kl. 14 sluttede campen af med opvisning for forældre, søskende, bedsteforældre og venner, som mødte op for at se de forskellige serier, som deltagerne havde lært i løbet af weekenden.