DEBAT. Af Dorthe Larsen, formand for Boligselskabet Tranemosegård

Af Dorthe Larsen, formand for Boligselskabet Tranemosegård

Tranemosegård frygter, at flere boligområder i Brøndby vil ende som udsatte boligområder i forlængelse af regeringens lovforslag om parallelsamfund.

Lovforslaget indeholder nemlig ikke kun tiltag mod parallelsamfund. Det fastsætter også støtten til renoveringer og boligsociale indsatser frem til 2026 for hele den almene sektor. 12 ud af 21 milliarder øremærkes til kun 57 boligområder. Det er en helt skæv prioritering, der risikerer at skabe flere udsatte boligområder.

Det er absurd at blande finansieringen af renoveringer med et opgør med parallelsamfund. Man kan ikke på én gang afhjælpe skimmel og utætte tage og rette op på fejlslagen integrationspolitik.

Det siger sig selv, at når over halvdelen af de penge, der er afsat, skal bruges i kun 57 boligområder, så kommer der til at mangle penge andre steder. Også hos os, i Gillesager/Lindeager.

Det er uretfærdigt, at en fejlslagen integrationspolitik skal stå i vejen for, at nødvendige renoveringer kan udføres hos beboere, der gennem et helt liv har bidraget både gennem skatten og til lejernes kollektive opsparing i Landsbyggefonden. Det er en fælles samfundsopgave, og ikke en opgave alene for os almene beboere.

Det kan være fornuftigt nok, at en del af Landsbyggefondens midler bruges mod parallelsamfund. Vi har en stærk tradition i den almene sektor for at bidrage til velfærdssamfundet. Der er intet nyt i, at midlerne også bruges på sociale indsatser. Det sker i forvejen i boligsociale helhedsplaner over hele landet.

Fornuften forsvinder, hvis det går ud muligheden for at renovere. Hvis boligerne får lov at forfalde, flytter de stærke beboere ud, og så står vi hurtigt med endnu et udsat boligområde.

Løsningen er at adskille renoveringer og opgøret med parallelsamfund:

Parallelsamfundspakken bør alene omfatte de udsatte boligområder, mens støtten til renoveringer og boligsociale indsatser i den almene sektor bør aftales ved en boligaftale.