Young Flowers rockede Glostrup

Fredag spillede Young Flowers i Glostrup Bio. Foto: Holger Pedersen

GLOSTRUP. Fredag gav bandet Young Flowers en koncert ud over det sædvanlige i Glostrup Kulturhus

Af

Bassisten og sangeren Peter Ingemann var med til at danne den psykedeliske og progressive rockgruppe, Young Flowers, i 1967 sammen med guitaristen Jens Erik Dahl og trommeslageren Ken Gudmann. Allerede samme år overtog Peer Frost guitaren. Efter en kort og hektisk pariode opløstes gruppen allerede i 1970.

Men gruppen blev samlet igen i 2012. Ken Gudmann var død i 2003, men blev erstattet af Gasolins fantastiske trommeslager, Søren Berlev. Fredagens koncerten i Glostrup Bio var en del af Young Flowers 50-års jubilæumsturné.

Rocken kom godt ud over rampen i biografen, hvis størrelse muliggør såvel oplevelsen af en stor scene med det hele – og en vis intimitet, hvor man er tæt på musikken. Og sidder ned. Der blev leveret syrede sager fra dengang, hvor inspirationen var Jimmi Hendrix og Cream – men med danske tekster – men der blev også leveret rå blues af det velspillende orkester.

Glostrup Kulturhus runder sæsonen af med endnu en tur ad ”memory lane”. Rubber Band kommer nemlig og spiller The Beatles. Kulturhuset er i gang med at planlægge sæson 2018-19. Ud over koncerterne i Glostrup Bio vil der i samarbejde med Glostrup Sogn blive arrangeret koncerter i Glostrups kirker.