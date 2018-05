1. maj talere: Lokal arbejdstidsaftale til lærerne

Lisa Ward vil gerne have en aftale for lærerne. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Lærerne skal have en lokal arbejdstidsaftale, var blandt budskaberne 1. maj, da Lisa Ward, Socialdemokratiets borgmesterkandidat, og Socialistisk Folkepartis formand, Henrik Lund, talte på biblioteket

Af Jesper Ernst Henriksen

Tirsdag var omkring 150 mennesker samlet til Socialdemokratiet og Socialistisk Folkepartis fælles 1. maj i Glostrup. Det var en meget traditionel 1. maj med morgenmad, kaffe, øl og snaps, kampsange og taler.

Blandt talerne var Lisa Ward, der var Socialdemokratiets borgmesterkandidat ved kommunalvalget sidste år. Det endte som bekendt med, at hun ikke blev borgmester.

– Vi fik et godt valg. Vi er stadig det største parti, vi fik ca. 500 stemmer mere end i 2013. Vi kan godt være stolte af den opbakning, vi fik af borgerne i Glostrup, og den nye gruppe vil gøre sit bedste for at leve op til tilliden, sagde hun.

Efter valget havde hun håbet på en bred konstituering, det kom ikke til at ske, men samarbejdet med de borgerlige er alligevel startet godt.

– Samarbejdet med de borgerlige er begyndt godt. Det håber jeg fortsætter i hele valgperioden med en god og saglig tone mellem os. Borgerne er med rette meget trætte af, at politikerne kun kan drille og tale grimt til og om hinanden, sagde Lisa Ward.

Aftale til lærerne

Få dage før 1. maj lykkedes det at lande de sidste aftaler i overenskomstforhandlingerne for de offentligt ansatte. De fleste offentligt ansatte har været tilfredse med resultatet, men blandt lærerne, har der været en del utilfredshed. De ville gerne have haft en arbejdstidsaftale, der kunne afløse Lov 409, der var en del af regeringens indgreb for at afslutte lockouten i 2013. Det lykkedes ikke. I stedet skal en kommission over de næste to år komme med nogle anbefalinger, til en ny aftale. I mellemtiden skal lærerne have en lokalaftale, mente Henrik Lund, formand for SF i Glostrup.

– En af udfordringerne er en vi kender og kan løse lokalt – lærernes arbejdstidsaftale – eller rettere, mangel på samme. Med det nye forlig er der lagt op til, at der skal findes løsninger indenfor perioden, samt at det skulle være nemmere at etablere lokale løsninger. Løsninger og aftaler, som vi i SF har efterlyst lige siden 2013 for vores lærer på Glostrup Skole, desværre uden held, sagde han.

Giver dårlige resultater

Som vi tidligere har kunnet fortælle her i Folkebladet, har der over de seneste år været stor udskiftning på lærerværelserne på Glostrup Skole, og skolen har haft noget svingende resultater. Det skyldes blandt andet den manglende aftale, mente Henrik Lund.

– Vi kan se den sørgelige udvikling det giver i vores skole. Lærer flugt, svært ved at rekruttere nye medarbejdere, og en kvalitet der ligger i bunden af landsgennemsnittet. Vi vil fortsat arbejde for bedre vilkår for byens lærere i de kommende år, og vi har i SF en ambition om, at vi får landet en aftale inden den nedsatte kommission kommer med sine anbefalinger – ud fra parolen om, at alt andet lig er det bedre at løfte sine udfordringer selv end at lade andre løse problemerne. Og vi kan godt løfte opgaven selv, sagde han.

Også Lisa Ward efterlyste en lokalaftale til lærerne.

– Jeg havde virkelig ønsket, at lærerne havde fået en arbejdstidsaftale, der ville være godt for vores folkeskole og for vores børn. Socialdemokratiet i Glostrup vil kæmpe for, at vi her kan indgå en lokal aftale med lærerne, som kan virke indtil der indgås en aftale mellem Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening, sagde hun.