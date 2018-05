2. plads i finale

Aske Nygaard Bramming klarede sig godt på Jyllandsringen. Foto: Claus Nygaard

SPORT. Aske Nygaard Bramming endte med tre medaljer i Formel 4 på Jyllandsringen

Af Jesper Ernst Henriksen

Formel 4 i Danmark er en række løb på de danske motorbaner. Sæsonens 2. løb blev afholdt på FDM Jyllandsringen, den 12. og 13. maj 2018.

Det blev en af de gode weekender for BGK’eren Aske Nygaard Bramming, men det var hårdt arbejde, da kampene var tætte og spændende.

Han endte som nummer tre i tidtagning, nummer to i løb 1, nummer tre i løb 2 og nummer to i finaleløbet, dermed 51 points ind på kontoen.