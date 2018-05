300 deltagere til Glostrup Games

Der var 300 deltagere til atletikstævne på Glostrup Stadion forrige weekend. Foto: GIC

SPORT. Lørdag den 28. april blev atletiksæsonen i Danmark indledt på Glostrup Stadion. Det skete ved stævnet Glostrup Games 2018. Glostrup IC atletik var arrangør af stævnet for 30. år i træk

Af Jesper Ernst Henriksen

De 300 deltagere fra indland og udland havde en fin dag i solskin med masser af spændende konkurrencer og god stemning på tilskuerpladserne.

GIC atletik havde naturligvis selv deltagere med ved stævnet og de klarede sig ganske pænt. Mest overraskende var nok, at 9-årige Daniel Nielsen tog en sølvmedalje på 40 meter med tiden 7.00.

Den store københavnerklub Sparta AM løb med pokalen for bedste klub ved stævnet.