4H gården i Ejby var åben, og der var mulighed for at møde dyr. Foto: 4H

GLOSTRUP. Ejby-Glostrup 4H holdt Åben Gård i søndags, hvor der var mulighed for at hilse på kaniner, marsvin, heste, katte og grise, og ikke mindst bålhygge

Af Jesper Ernst Henriksen

Åben Gård var startskuddet til et helt nyt tiltag for de 3 til 6-årige og deres forældre. 4H for de små giver børn og forældre mulighed for at komme ud i naturen omkring Ejby og få nogle sjove, hyggelige, spændende og lærerige oplevelser sammen. På udvalgte søndage i maj og juni måned er der mulighed for at lære den lokale 4H-gård at kende, komme tæt på ponyen og alle smådyrene gennem forskellige aktiviteter. Og der er selvfølgelig bålhygge hver gang. Alle aktiviteter tager udgangspunkt i, at børn og forældre skal være aktivt deltagende, og der vil være en blanding af praktiske og ”skriftlige” opgaver, der skal løses i fællesskab.