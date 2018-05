Ældre lærte om sund kost

Ældrerådet i Vallensbæk har netop holdt temamøde om sund kost. Foto: Vallensbæk Kommune

VALLENSBÆK. Vallensbæks seniorer mødte talstærkt op til Ældrerådets borgermøde, hvor de kunne høre om, hvordan man bør spise, når man er over 65

Af Jesper Ernst Henriksen

Frugt, grønt og fuldkorn. Og rigeligt med væske. De fleste ved inderst inde godt, hvordan man helst skal spise, men man kan så let komme til at glemme det. Og sidste mandag havde Ældrerådet i Vallensbæk inviteret kommunens ældre borgere til en lille reminder.

– Mange kan godt lide en hakkebøf med kartofler og sovs. Men det ville faktisk være bedre at vælge fisk eller fjerkræ, og så skære ned på kartoflerne, fortæller Christina Christiansen, Vallensbæk Kommunes diætist.

Med andre ord: Mere protein og mindre kartofler, pasta og ris. Og så er kødet fra de firbenede dyr bare ikke lige så sundt som kylling og fisk.

Det er, hvad Fødevarestyrelsen anbefaler i sine nyeste kostråd for ældre.

– Og når det handler om brød, så er det en rigtig god idé at vælge fuldkorn. Man kan nemt kende det på det orange mærke med teksten Vælg fuldkorn først, forklarer Christina Christiansen.

Mange ældre får for lidt væske, og anbefalingen fra diætisterne er her, at man får drukket mindst halvanden liter væske om dagen, gerne noget af det som mælk.

Efter oplægget kunne man gå rundt til boderne, hvor der var smagsprøver med forskellige sunde snacks.