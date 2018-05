Afsked med kommunaldirektøren: Dirigenten takker af

På torsdag har kommunaldirektør Anders Lou sidste arbejdsdag i Brøndby Kommune. Han har været ansat i 21 år. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Efter 21 år i Brøndby Kommune har kommunaldirektør Anders Lou sidste arbejdsdag på torsdag. For ham har ordentlighed været central og lysten til at svinge dirigentstokken

Af Heiner Lützen Ank

Da kommunalbestyrelsen holdt sit seneste møde, den 16. maj, blev mødet som altid indledt med, at borgmesteren ringede med klokken og forkyndte, at nu var klokken 17, og at det dermed var tid til at gå i gang med mødet.

Så tilføjede Kent Max Magelund, som ved andre kommunalbestyrelsesmøder:

– Vi indleder som sædvanligt med at synge, og det er vores forsanger, kommunaldirektør Anders Lou, der lægger for.

En ordveksling om en sang. Men på sin vis også et billede på noget mere.

– Ifølge loven er borgmesteren øverste administrative og politiske leder. Men i dagligdagen har borgmesteren behov for at lægge ledelsen over på en embedsmand, der kan sørge for, at systemet fungerer, så borgmesteren kan koncentrere sig om at lave politik. Til det har borgmesteren en organisation, og der er en kommunaldirektør i spidsen, som man kan sammenligne med en dirigent foran et stort orkester. Kommunaldirektøren skal sørge for, at det spiller sammen, så der ikke kommer disharmoni.

På torsdag (den 31. maj, red.) har kommunaldirektør i Brøndby Kommune, Anders Lou, sidste arbejdsdag, når han går på pension.

Folkebladet har derfor inviteret sig selv på besøg, for at få en fornemmelse af, hvad en kommunaldirektør arbejder med, og hvordan Anders Lou har set på arbejdet som kommunaldirektør i Brøndby.

Et job hvor han altså, med borgmesteren foran sig, men med cirka 3.500 medarbejdere bag sig, har haft fokus på, at alle, embedsmænd, lærere, bibliotekarer og de orangeklædte medarbejdere fra Materialegården, har spillet med på den samme melodi.

Det stabile sted

Anders Lou, der fyldte 71 år tidligere i år, er uddannet jurist fra Københavns Universitet. Efter sin eksamen i 1982 var han indtil 1991 ansat i Københavns Kommune.

Herefter blev det til seks år i Slagelse Kommune, blandt andet som stedfortræder for forvaltningschefen i forvaltningen for økonomi og skat.

Den 1. marts 1997 kom Anders Lou så til Brøndby Kommune, først som vicekommunaldirektør, og fra 1. juni 2005 som kommunaldirektør.

Dermed har Anders Lou ikke alene arbejdet tæt sammen med tre borgmestre, han har også fra nærmeste hold oplevet en enorm udvikling af Brøndby.

En udvikling han dog, ifølge eget udsagn har haft en helt bestemt tilgang til:

– Jeg har altid set Brøndby Kommune som sådan en stabil organisation. Der vil sikkert være nogle, der siger, at vi burde prøve at organisere på en anden måde. Men det, der kendetegner arbejdet, er fokus på den daglige drift, den service vi leverer til borgerne, og de udgifter, der er. I alt dette skal vi være snusfornuftige i Brøndby. Men vi har også haft held til at have et rimelig højt serviceniveau, selvom vi er en kommune, hvor befolkningen ikke hører til de allermest velhavende.

Anders Lou er en venlig mand. Man får automatisk lydt til at læne sig tilbage i stolen og høre mere om det hus, han i sin tid købte som et håndværkertilbud, og som nu skal have mere opmærksomhed.

Eller om de bøger, han skal læse og de venner, han skal besøge.

Eller om det ”noget ganske andet, han nu skal til at bruge kræfter på, uden præcist at vide, hvad det er.”

Men han er samtidig en erfaren embedsmand, der er klar over, at journalister vil vende og dreje alt, han siger, og som så mange andre gerne vil tænke i udvikling, forandring og vækst, fordi det er en let skabelon at skrive og tænke ud fra.

– For 21 år siden spurgte din forgænger: hvad vil du nu? Jeg svarede, at jeg har set så mange, der skal vil skifte ud og forandre. Jeg svarede, at jeg ville fortsætte den linje, som Tove Rasmussen (kommunaldirektør under Kjeld Rasmussen, red.) havde lagt. Det var en god linje. Jeg har moderniseret lidt, især i forbindelse med kommunalreformen, men linjen er stort set den samme.

Igen ler Anders Lou, og man ler med.

Fra syv til tre skoler

Anders Lou blev kommunaldirektør samtidig med, at Ib Terp overtog borgmesterposten fra Kjeld Rasmussen. Og netop en af de store sager i Ib Terps borgmestertid, tænker Anders Lou også tilbage på, som en sag, der fyldte meget for ham som kommunaldirektør:

– Vi nedlagde syv skoler og strikkede dem sammen til tre. Det bliver man straffet for. Det var i slipstrømmen af kommunalreformen og lige før et valg. Der var mange borgmestre rundt omkring, der tænkte, at det taler vi ikke om nu, og så gjorde de det efter valget. Ibs holdning var: Det gider jeg ikke. Jeg vil ikke gå ud i en valgkamp og så prøve at undgå det emne. Jeg siger det ligeud, for det er det, jeg vil. Og han blev straffet. Så gik der en valgperiode og alle så, at skolerne blev mere bæredygtige, lærerne blev gladere og forældre havde mere at vælge imellem, Ved næste valg kom det hele så tilbage. Det har jeg meget respekt for.

Det er embedsmanden, der kan se en sag fra flere sider, der taler:

– Socialdemokratiet mistede flertallet. Men jeg tænkte også, at det ikke ville koste Ib borgmesterposten. Efterfølgende måtte han have flere partier med, og det var godt, for det gav et godt samarbejde. Der kom således udvalgsformænd fra flere partier.

Udviklingen af Stranden

Skolesammenlægningerne er en af de store sager, Anders Lou har været med til.

En anden er udviklingen af Brøndby Strand Parkerne og byggeriet af Kulturhuset Brønden:

– Lige da jeg kom, var der mulighed for at søge penge til kvarterløftsprojekt nede i Brøndby Strand. Der havde været et par runder tidligere, hvor Brøndby Kommune havde søgt, men ikke var kommet i betragtning. Der var andre områder, som ifølge ministeriet trængte mere. Jeg kendte en i Københavns Kommune, der havde arbejdet sammen med en arkitekt om den slags ansøgninger. Ham hyrede vi og han skruede en ansøgning sammen, som ministeren faldt for. Det var derfor, vi fik kulturhuset dernede, der delvist var finansieret af de her midler.

Anders Lou griner. Ikke hoverende og selvtilfreds. Men som en sportsmand, der har kæmpet og sejret.

– Jeg kendte den embedsmand inde i ministeriet, der var sekretariatschef for arbejdet. Han var skide sur på mig. For han mente, vi havde snydt, fordi vi havde fået en arkitekt til at lave en ansøgning, som ministeren faldt for. Det har jeg glædet mig over siden, og det har givet en masse godt til byen.

Erkend det!

Når man er kommunaldirektør og har været det i 21 år, har man også haft fingrene i sager, der kunne have været taklet anderledes.

Det ved Anders Lou godt, og så er der kun et at gøre:

– Hvis der er et eller andet, der er gået galt, så har jeg det som Ib, så lægger vi os fladt ned og erkender det. Hvis man oprigtigt kan sige, at det her, er så godt, jeg kan, og hvis man samtidig lægger den moral i det, som man synes, man skal, så er det godt.

En stræben efter altid at gøre det bedste, Anders Lou selv har formuleret således i sin afsked til medarbejderne i Brøndby Kommune:

”Lige fra jeg første gang trådte ind af døren her på rådhuset har jeg følt, at det var en arbejdsplads med en god stemning. Alt kan selvfølgelig ikke være fryd og gammen hele vejen rundt, men den grundlæggende kultur har været præget af engagement og ansvarlighed og et ønske om at yde den bedste indsats og have gode relationer til kolleger og ledere.”

Klar til nyt

På torsdag har Anders Lou sidste arbejdsdag i Brøndby Kommune. Dagen efter begynder pensionistlivet.

Dermed må borgmesteren, kommunalbestyrelsen, de ansatte i kommunen og alle borgerne finde sig i, at orkesteret skal have ny dirigent.

For nu er det store Brøndbyorkester i en stand, hvor dirigenten mener, han kan tillade sig at se sig om efter andre ting:

– Jeg er spændt på, hvordan det bliver. Men jeg glæder mig også, for jeg har lyst til at lave noget andet. Jeg havde sådan set afklaret mig med, at jeg skulle gå af som 68-årig, men så skete der så mange omvæltninger, der var nogle problemer i teknisk forvaltning, Ib blev syg, der var et valg og der var en ny borgmester og så havde det ikke været god stil at gå.