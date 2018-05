BGK’er på podiet efter svær start

William Wulf endte på 3. pladsen i Sverige. Foto: BGK

SPORT. William Wulf endte igen på podiet i Sverige, selvom det ikke var meget, han kendte til banen

Af Jesper Ernst Henriksen

Sydsvenskans Kart Champion Cup (SKcc) 2. afdeling blev kørt forrige weekend i Uddevalla i Sverige.

BGK’eren William Wulf har aldrig kørt på banen før. Han ankom på hotellet lørdag og kørte træningen søndag på regnvejrsdæk.

Til tidstagningen kunne han dog bruge tørvejrsdæk og endte på podiet med 3. plads i finalen med hurtigst tid i OK Junior. William Wulf fører SKcc-serien efter de to første afdelinger. Der er seks afdelinger tilbage. Sydsvenskans Kart Champion Cup (SKcc) er en af Sveriges største kartingserier med over 850 kørere. Flere af Sveriges mest kendte navne i motorsporten havde i deres karrierer deltaget i SKcc.