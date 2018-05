Billedskolen gav basale færdigheder

Oliver Rosenberg kan godt lide at tegne sjove ting. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Billedskolen på Glostrup Skole havde i år mange nye elever, så der var fokus på at lære dem at farvelægge, hvordan skygger fungerer og andre basale færdigheder

Af Jesper Ernst Henriksen

I torsdags var der fernisering på en udstilling af alt det, som eleverne på Billedskolen har produceret i løbet af året. Billedskolen er Glostrup Skoles tilbud til elever i 3. til 9. klasse, som efter almindelig skoletid en dag om ugen kan komme på billedskole og blive bedre til at tegne og male.

Der er plads til 20 elever på holdet, der bliver afviklet på Vestervangskolen, men er åben for elever fra alle afdelinger af Glostrup Skole.

Det var også på Vestervang, der var fernisering torsdag eftermiddag. Her var eleverne og en del forældre mødt op. En af de elever, der havde taget sin mor med, var Oliver Rosenberg. Han viste stolt sine kreationer frem.

– De tre her er ret sjove, sagde han.

Han havde brugt tre stykker A4 papir, der var foldet på cirka 1/3 del. Over folden var der så en tegning, for eksempel af en bankboks. Når man så åbnede folden, kunne man se, hvad der var inde i bankboksen – en diamant.

– Min ven Anton går også på Billedskole, det var ham, der gav mig idéen, siger Oliver.

Han har været glad for at gå på Billedskolen.

– Jeg kan godt lide at tegne sjove ting. Jeg har også lært at tegne bedre. Anton og jeg har lavet en tegneserie. Den handler om en ond høne, der prøver at fange superhelte. Det var mig, der fandt på historien, min ven Anton tegner og skriver, fortæller han.

Lærer det basale

Billedskolen har kørt en del år, og hvert år er der nogle, der fortsætter og nogle nye, der kommer til. I år har der været omkring en håndfuld gengangere, der har været på billedskolen i mange år.

– Vi har en håndfuld gengangere, der selv har styret, hvad de ville. De kan alt, de er bedre end os, der underviser, siger Mette Melina Sommer, der har stået for billedskolen sammen med Annette Dannebrog Hansen.

Men i år har der også været en masse nye på holdet.

– Der har vi forsøgt at øve de her helt grundlæggende færdigheder med farvelægning og skygger. Det har i høj grad været børn, der har haft lyst til at tegne og været dygtige til at tegne, men har været lidt forbeholdne overfor at male. Der har vi forsøgt at hjælpe dem med at overskride nogle grænser, siger Mette Melina Sommer.

Hun siger, at det har fungeret fint, at holdet har været lidt delt i to.

– De små har gået og beundret de store og er blevet inspireret, siger hun.