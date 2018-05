Blåt Flag er tilbage

Blåt Flag kommer efter seks års fravær til atter at veje ved Brøndby Strand. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Brøndby Strand kan igen flage med det Blå Flag, som betyder, at der er rent badevand. Flaget hejses ved en offentlig begivenhed den 1. juni.

Af Heiner Lützen Ank

Det er efterhånden mange år siden, at der sidst vejrede et Blå Flag ved nedgangen til stranden i Brøndby. Faktisk var det i 2012, at der sidste gang blev hejst Blåt Flag ved Brøndby Strand.

Årsagen hertil har været nogle dårlige målinger, som har hængt ved, da tildelingen for det Blå Flag sker på baggrund af de sidste fire års analyser. Men det har nu ændret sig og dermed kan der igen hejses Blåt Flag ved Brøndby Strand.

Flaghejsning for alle

Brøndby Strands nye Blå Flag hejses ved Strandporten overfor Café StrandSus fredag den 1. juni af Kent Max Magelund (S), borgmester og Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik og Miljøudvalget.

Arbejdet på forbedring

Brøndby Kommune har hele tiden samarbejdet med Biofos Renseanlæg Avedøre, Hofor, Ishøj og Vallensbæk Kommuner samt Strandparken I/S om at forbedre badevandskvaliteten samt badevandsvarslingen.

Selvom vandet i udgangspunktet er lige til at hoppe i, kan vejret og andre hændelser betyde, at badevandskvaliteten ændrer sig. Ved at klikke sig ind på badevand.dk kan man se dagens status og om der er fri bane for at tage til stranden og hoppe i vandet.

Når man besøger en Blå Flag strand, så ved man, at den:

• er ren og tilses jævnligt

• har rent badevand og oplyser om den aktuelle vandkvalitet

• har pligt til at tage det Blå Flag ned ved akut opstået forurening

• har rene toiletfaciliteter og velholdte bygninger

• har affaldsordning

• har livredningsudstyr, førstehjælpskasse og (nød)telefon i nærheden. På nogle Blå Flag strande er der også livredder, som vi har på Brøndby Strand.

• tilbyder miljø-/naturaktiviteter og informerer om beskyttede og sårbare naturområder.

Hejsningen finder sted den 1. juni kl. kl. 13 ved Strandporten.