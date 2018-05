Børns fritidsjob skal ikke længere straffes

Pia og Marcus Jensen overværede Mattias Tesfaye debattere ændringen af det lovforslag, der har skabt økonomiske problemer for dem. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Pia Jensens søns fritidsjob har kostet hende boligsikring. Men nu bliver loven ændret. For nylig lyttede hun med, da politikerne diskuterede sagen

Af Heiner Lützen Ank

Borgerforslag er et relativt nyt begreb i dansk politik.

Et borgerforslag giver således borgerne, som navnet antyder, mulighed for, hvis de er mange nok, at rejse en sag i Folketinget og dermed tvinge landspolitikerne til at forholde sig til en konkret problemstilling.

Som Folkebladet tidligere har fortalt, overvejer Henrik Rasmussen (K), borgmester i Vallensbæk, for tiden at gøre brug af muligheden i forbindelsen med den lokale kamp mod støj.

Det er næppe nogen, der er imod at give borgerne stor indflydelse på landets lovgivning, hvilket initiativet med borgerforslag er et godt eksempel på.

Alligevel kunne man godt få det indtryk, at der er lang vej fra almindelige danskers hverdagsproblemer til, at landspolitikerne lytter til dem, ja måske ligefrem forholder sig til dem.

Med mindre de altså gør brug af den nye mulighed, borgerforslaget.

Kan mærkes i Brøndby

Men helt så grelt står det imidlertid ikke til, hvis man spørger Mattias Tesfaye, folketingsmedlem for Socialdemokraterne i Brøndbykredsen.

Han mener nemlig, at mange af de problemer, politikerne på Christiansborg arbejder med, har deres oprindelse i almindelige danskeres omgang med hverdagen.

En pointe han pegede på, da han for et par uger siden havde besøg af Pia Jensen og hendes 17-årige søn Marcus.

De bor i Brøndby, og i slutningen af oktober 2016 skrev Pia Jensen på Mattias Tesfayes Facebookside:

– Vores familie mister penge, fordi min søn arbejder i Netto. Kommunen vil nemlig modregne hans løn i min boligydelse … Kan det virkelig passe? Vi er glade for at bo i Brøndby Strand, men vi er afhængige af boligydelsen … Jeg har selv arbejdet, siden jeg var 13 år. Sådan opdrager jeg også mine to børn. I politikere taler så meget om, at det skal kunne betale sig at arbejde.

En sag, Mattias Tesfaye efterfølgende har set på, og da Folketinget den 17. april 1. behandlede en række lovforslag, som alle har fokus på uddannelse af unge, men hvor spørgsmålet om boligsikring til unge er en del af sagen, havde Mattias Tesfaye inviteret Pia og Marcus Jensen til at overvære drøftelsen i Folketingssalen.

Så de kunne se, at et stort flertal i folketinget bakker op om lovforslagene og dermed, som en del af en større sag, ændrer reglerne for udregning af boligsikring, så ”børns indkomster ikke indgår i den samlede husstandsindkomst.”

– Det her er en vigtig sag, ikke mindst i en Brøndby-sammenhæng. På landsplan bliver cirka 3.000 familier ramt af, at deres børns indtægt fra et fritidsjob påvirker beregningen af boligsikringen. Når man tænker på, at så mange i Brøndby bor i en almen bolig, så er det klart, at det har stor betydning i Brøndby, siger Mattias Tesfaye, da han inden debatten viser rundt på Christiansborg.

– Det her er et eksempel på en lovgivning, som bare ikke er blevet opdateret. Derfor er det godt, at du har skrevet til mig, så vi kan få set på sagen.

Bred enighed

At Mattias Tesfaye tog sagen op, er der flere årsager til.

– Det er et konkret økonomisk problem for flere familier i Brøndby. Desuden ved vi, at unge, der har et fritidsjob, har mindre fravær i skolen, begår mindre kriminalitet og på flere punkter klarer sig bedre. Så giver det jo ikke mening, at lovgivningen gør det svært for dem at have et fritidsjob.

Desuden er Mattias Tesfaye under arbejdet med lovforslaget, blevet opmærksom på, at han faktisk selv tidligere har stået i samme situation som Pia og Marcus Jensen, uden at være klar over det:

– Det er gået op for mig, at min egen mor også blev trukket i sin boligsikring, da jeg selv som ung havde et fritidsjob. Det forsøgte hun at holde skjult for mig.

Desuden er det vigtigt for Mattias Tesfaye at vise, at landspolitikerne i mange sager er enige på tværs af partiskel:

– Da jeg talte med Troels Lund Poulsen (beskæftigelsesminister, red.) var han helt enig i, at vi skulle gøre noget ved sagen. Så der er en meget bred enighed i denne sag. Som i mange andre.

Den rette vej for unge

Pia Jensen er godt tilfreds med, at loven nu bliver ændret. På egne vegne:

– Lige nu er jeg på sygedagpenge, og det kan da bestemt mærkes, når vi på denne måde bliver trukket i boligsikringen. Hvad det konkret kommer til at betyde fremover er svært at sige, for vi er netop flyttet fra Brøndby Strand til Brøndbyvester for at få noget mindre at bo i, så vore boligudgifter ikke er så store.

Og så er Pia Jensen også ganske tilfreds af principielle årsager:

– Det har været en lang proces. Men det nytter jo ikke noget, hvis alle bare dukker sig eller lader være med at gøre noget. Jeg er blevet opdraget med, at nogen må gøre noget ved systemet. Det her måtte jeg så gøre noget ved.

Og så er Pia Jensen enig med Mattias Tesfaye i, at de unge skal kunne tjene penge:

– Jeg vil gerne opdrage mine børn til, at man skal tjene sine egne penge. Men det her har jo lagt hindringer i vejen. Det har jo ikke været vejen frem.

Fra tilhørerrækkerne

Mattias Tesfaye tager afsked med Pia og Marcus Jensen.

Det er blevet tid til, at han som ordfører på sagen, bevæger sig ned i Folketingssalen for diskutere lovforslagene.

Pia og Marcus Jensen tager plads på tilhørerpladserne.

Som ordførerne fra de øvrige partier har Mattias Tesfaye kun rosende ord til overs for lovforslagene. Alle, der går på talerstolen, er enige om, at endnu flere vil få den rette uddannelse.

– Jeg vil dog gerne fremhæve et særligt hjørne af sagen.

Mattias Tesfaye kigger kort op fra sit talepapir.

– En del af sagen er, at vi hermed fritager børn og unges indtjening fra at påvirke udregningen af boligsikring. Det er en sag Pia Jensen, der er her i dag, har gjort mig opmærksom på. Det er glædeligt, det er kommet med i lovforslaget.