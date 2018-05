Bordtennismedaljer ved finalestævne

Freja Nielsen (tv) og Emilie Wraa (th) fik guldmedaljer med hjem fra finalestævnet for bordtennisspillere. Foto: Michael Ryding

SPORT. Ved finalestævnet for bordtennisspillere klarede spillerne fra Brøndby sig godt

Af Heiner Lützen Ank

Hvert år afholdes der et finalestævne i Valby Hallen for bordtennisspillere, der i løbet af sæsonen har deltaget i pointstævner og holdkampe.

I år deltog otte spillere fra Brøndby Bordtennis Club i finalestævnet og det lykkedes at få præmier med hjem for fire af dem.

Pigeholdet med Freja Nielsen og Emilie Wraa havde via en førsteplads i puljen kvalificeret sig til semifinalen i slutspillet. Her var modstanderen Amager, som blev besejret overbevisende med 3-0 i kampe og kun et enkelt sættab.

I finalen ventede Roskilde, som Brøndby havde vundet over i to tætte holdkampe i puljespillet. Finalen blev dog ikke nær så spændende som de indledende kampe. Først vandt Freja Nielsen en hurtig kamp med 3-0 i sæt og derefter hev Emilie Wraa en flot sejr hjem.

Pigerne havde inden slutspillet trænet i at spille double, og det blev belønnet med endnu en sejr på 3-0. Brøndby kunne derfor kalde sig østdanske mestre i pigerækken efter en suveræn finale.

Udover guldmedaljen løb pigerne også med en præmie for deres placering på toplisten over flest vundne kampe. Freja Nielsen som nummer et med 16 ud af 16 kampe og Emilie Wraa som nummer tre med 11 af 16 kampe.

Pointstævnefinale

Brøndby havde i alt seks spillere med til pointstævnefinalen og to af dem kom hjem med en præmie: Noah Ibrahim med en tredjeplads i A-rækken og Christian Pedersen ligeledes med en tredjeplads i B-rækkens B-slutspil.