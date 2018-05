Borgmesterportræt

DEBAT. Af Bent Brok, Sandbjerggårdsvej 7, 2605 Brøndby

Brøndbys borgmester, Kent Max Magelund, skal have malet sit portræt. Det besluttede kommunalbestyrelsen på sit møde den 18.4., og trods manglende debat morede de tilstedeværende sig. Hvis kommunens borgere skal betale de 130.000 kr., som bevilges til skilderiet, er det dog svært at få øje på komikken.

Prominente personer har altid ladet sig portrættere for at demonstrere magt og betydning. Også i vore dage får samfundets spidser malet deres portræt, oftest i anledning af en særlig begivenhed, eller når de går af. Det gælder også for en del borgmestre. Den lokale kunstner Jette Justesen malede således et glimrende portræt af borgmester Ib Terp ved slutningen af hans embedsperiode.

Men K.M. Magelund har kun siddet på posten i to år og er næppe ved at trække sig tilbage, og hans hidtidige indsats fortjener vist endnu ikke en særlig udmærkelse. Derfor undrer det, at hans kontrafej allerede skal op at hænge i byrådssalen.

Mikael Melbye, der tidligere har afbildet de kongelige, skal stå for maleriet. Fint skal det være. Han er dygtig, men der findes også andre ferme portrætmalere, sandsynligvis med mere beskedne honorarkrav. Hvis hr. Magelund absolut skal males, kunne man spare et betydeligt beløb ved at vælge en anden kunstner. Der er mange andre og bedre formål end borgmesterportrætter.

Mon ikke et byrådsmedlem kan forklare 1) hvorfor borgmester Magelund skal portrætteres nu, 2) hvorfor man vælger en maler, der er så dyr, og 3) hvem, der skal betale gildet.