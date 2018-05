DEBAT. Af Jens Andersen, Kildevældets Alle 4, 2.mf.th., Glostrup

Den store plan for Glostrup Bymidte lægger op til, at den skal være et levende knudepunkt med grønne kvaliteter og oaser. Planerne og plancherne viser et levende byliv; fyldt med glade mennesker. Solen skinner; der er vindstille.

Så kom dog det første konkrete byggeri i høring, lokalplan GL80.5. Ejendommen er tænkt beliggende på hjørnet af Sydvestvej og Kildevældets Allé.

Hermed mit opråb til kommunen. Hvem har ikke gået ud fra stationen, ud på Sydvestvej og blevet mødt af en turbulent kuling. Her ligger Motorola-bygningen, som en massiv ejendom opført i syv etager, der giver en voldsom turbulens i ellers forholdsvist vindstille vejr.

Skal vi have en bymidte i Glostrup med områder, der ikke indbyder til at mennesker opholder sig ude. Er der tænkt en fælles arkitektonisk plan for bymidten, der tager hensyn til vindforhold?

Byggerier som beskrevet i lokalplan GL80.5 med en stor massiv flade mod Sydvestvej og Kildevældets Allé på op til syv etager giver store vindmæssige udfordringer. Specielt på hjørneområderne vil der ofte forekomme kraftig turbulens. Normalt er der vestenvind i Danmark. Derfor vil området mod biblioteket rammes af et vindmæssigt undertryk som i udkanten af området vil medføre kraftigere vind. Sammenholdt med at pladsen vil være i fuld skygge om eftermiddagen gør dette til et ubrugbart areal for mennesker. Dette kan selvfølgelig løses ved en høj bygning hvor biblioteket er i dag, men vil dog kunne flytte vindproblemerne ind i parkområdet. Så kan kommunen løse vindproblemet ved en dominoeffekt uden en helhedsplan?

Der bor mange ældre i området specielt omkring Asylvej. Forskning i vind viser, at specielt ældre mennesker påvirkes kraftigt af den turbulens som kommunen lægger op til med den første bebyggelse ved bymidten.

Har kommunen derfor overvejet vindklimaet i forbindelse med hele bymidten. Eller er mennesket i bymidten bare borte med blæsten.