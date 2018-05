Brøndby bliver mindre

BRØNDBY. Den seneste befolkningsprognose for Brøndby viser, at der det seneste år er blevet færre indbyggere i byen

Af Heiner Lützen Ank

Brøndby er blevet mindre i 2017.

Det viser den seneste befolkningsprognose, som var på dagordenen, da de lokale politikere afholdt kommunalbestyrelsesmøde den 18. april.

Ved indgangen til 2017 boede der således ifølge kommunens egne oplysninger 35.601 personer i byen. Et tal der ved årets udgang var skrumpet til 35.541.

Det er ganske vist kun en tilbagegang med 60 personer og må derfor nærmest betegnes som status quo.

Alligevel er tallene værd at bide mærke i. For ikke alene er det første gang i ti år, at befolkningstallet i Brøndby falder. Det sker også i år, hvor der under valgkampen var naturligt fokus på at gøre Brøndby til et attraktivt sted at flytte til.

Og så sker det i et år, hvor drømmene for, hvor mange nye borgere, der skulle slå sig ned i Kirkebjerg blev målt i tusinder.

Naturligvis ville dette ikke afspejle sig i befolkningsprognosen for 2017. Men befolkningstilbagegangen understreger dog vigtigheden af, at ønsker og visioner ikke i sig selv får Brøndby til at vokse.

Kirkebjerg skal rykke

Dykker man ned i befolkningsprognosen, er der dog fortsat store forventninger til, hvad Kirkebjerg kan føre til i de år, der kommer:

”Prognosen forventer en markant stigning i folketallet på 9,2 procent på et 10-årigt sigte. Stigningen skal ses i lyset af den forventede udvikling i byudviklingsprojektet i Kirkebjerg med anslået 1.500 nye boliger frem mod 2028. Det betyder også, at der forventes et befolkningstal på knap 39.000 personer, når vi kommer til starten af 2028, hvilket er cirka 1.000 personer færre end prognosen fra sidste år. I sidste års prognose var det anslåede antal boliger i Kirkebjerg også 2.000, hvilket nu er revurderet.”

Flere fraflyttere

At det i 2017 endte med en befolkningsmæssig tilbagegang skyldes ifølge befolkningsprognosen primært:

”En positiv flyttebalance (flere tilflyttere end fraflyttere), men hvor forventningen var at der ville være langt færre fraflyttere end tilfældet har været, hvilket også er hovedårsagen til at flyttebalancen kun udviste et plus på tre personer. Forventningen var et plus på 299 personer.”