Brøndby Gymnasiums mindeord: Kjeld Rasmussen

Af Pia Sadolin, rektor, Brøndby Gymnasium

Så trist at erfare, at Kjeld Rasmussen døde lørdag den 19. maj 2018.

Brøndby Gymnasium har mistet sin stifter, sin tidligere bestyrelsesformand og sin altid utrættelige forkæmper for, at der skal ligge et gymnasium i Brøndby.

For to år siden, efter 11 år på formandsposten spurgte Kjeld mig, om det ville blive opfattet som ”at rende af pladsen”, hvis han trak sig tilbage fra bestyrelsen? Da var Kjeld fyldt 90. Men stadig fuld af energi og idéer.

Blandt sine mange egenskaber og talenter var Kjeld utroligt nysgerrig og indstillet på at afprøve nye ting. Kjeld sluttede sin aktive borgmesterkarriere med at starte et gymnasium, for at realisere sin store passion for ungdommens uddannelse og fremtid, og især ungdommen på Vestegnen.

Kjeld var stolt af Brøndby Gymnasium og forsømte ikke en lejlighed til at fremhæve gymnasiets høje karaktersnit og sammenlignede med flere nordsjællandske gymnasier, som efter hans mening lå klart ringere. Hvorvidt sammenligningen holdt helt vand var sådan set underordnet, for pointen var altid, at Vestegnens unge er mindst lige så gode som ”snobberne” nord på, hvis de bare får lov af lærere, der tror på dem.

Og det kunne man ikke tage fra Kjeld: trods en københavnerbarndom var han Brøndbydreng med liv og sjæl.

Brøndby Gymnasium blev ikke kun til i samarbejde med de andre lokale brøndbydrenge. Kjeld havde blik for fremskridt i alle dele af verden og drog ud for at lade sig inspirere og vendte tilbage til Brøndby for at virkeliggøre idéerne lokalt. Det digitale gymnasium hentede han inspiration til i USA. Og gymnasiets idrætsprofil opstod under samtaler med den norske fodboldtræner Åge Hareide.

At skabe et gymnasium sammen med Kjeld har været en fantastisk inspirerende opgave for alle os, der har været med. Som et af sine sidste initiativer oprettede Kjeld sammen med sin mangeårige ven og sammensvorne, Per Bjerregaard, et rejselegat til unge i Brøndby for at opildne og støtte både deres uddannelse og idræt.

Brøndby Gymnasium skulle være et lille gymnasium, med eleven i centrum og et internationalt udsyn. Bygget op omkring digitale læringsfællesskaber. Ikke helt billigt at drive, men smålige, økonomiske hensyn har aldrig været Kjelds stil. Her skulle søges og afprøves nye veje. Brøndby Gymnasium skulle også have en stærk idrætsprofil, for idrætten stod Kjelds hjerte nær – sportsmand som han var. Det lykkedes. BG fik Idræt på A-niveau.

Kjelds drive, hans tro på egne idéers bæredygtighed og så en fantastisk evne til at fortælle historier – plus alt det andet – gjorde ham til en ener i det (uddannelses)politiske landskab. Der er ikke så mange af hans slags. Politikere i dag er rundet af en anden tid, og ambitionerne om at gøre noget for andre og samfundet, at bevæge det i den retning, man tror på med et stærkt værdigrundlag, kan virke mere overladt til karriereforestillinger om egne muligheder ind til samfundsmæssige hensyn.

Kjeld jokede ofte med, at han sad på bagerste række i skolen. Man kan konstatere, at han i givet fald udnyttede sine ”begrænsede” talenter optimalt. Bag den lidt flabede gadedreng befandt der sig et uhyre dannet menneske, hvis bedste borgmesterkolleger var konservative og som aldrig veg tilbage fra at bakke op om folk, hvis idéer og integritet, han havde erklæret sin tillid til.

Det har været en fornøjelse og et privilegium at have haft Kjeld Rasmussen som bestyrelsesformand. Brøndby Gymnasium har mistet sin meget vidtfavnende skolebygger.

Ære være

Kjeld Rasmussens minde