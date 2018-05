Brøndby Strand er ikke udsat boligområde

Mattias Tesfaye (S), her sammen med Kent Max Magelund, mener, det er en kompliment til den lokale indsats, at Brøndby Strand Parkerne ikke endte med at blive kategoriseret som et udsat boligområde. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. I sidste uge blev regeringens ghettoudspil og finansieringen af den, forhandlet på plads. I den forbindelse røg Brøndby Strand Parkerne af listen over udsatte boligområder

Af Heiner Lützen Ank

Regeringens ghettoudspil og ikke mindst finansieringen af den, har fyldt meget i medierne det seneste stykke tid.

Også i Folkebladet, hvor flere boligorganisationsfolk og politikere har luftet deres bekymring for, at der ville blive brugt så mange penge fra Landsbyggefonden til finansieringen af Ghettoudspillet, at det ville gå ud renoveringer og nybyggeri alle andre steder i den almene boligsektor.

I sidste uge landede regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti en ghettoaftale.

En aftale, der blandt andet bevirkede, at der skulle tages færre penge fra Landsbyggefonden end først forventet.

Noget der har skabt glæde de fleste steder i den almene boligsektor.

Ud af listen igen

Et emne, som hidtil ikke har fået så stor opmærksomhed, efter aftalen er indgået, er, at Brøndby Strand Parkerne igen er gledet ud af listen over udsatte boligområder.

Forud for forhandlingerne præsenterede regeringen en udvidet ghettoliste og en liste over udsatte boligområder. En liste, Brøndby Strand Parkerne røg på, men altså nu igen er taget af.

Efter aftalen blev præsenteret i sidste uge, talte Folkebladet med Mattias Tesfaye, folketingskandidat for Socialdemokratiet i Brøndbykredsen og partiets integrationsordfører. Han glædede sig over dette faktum.

– I løbet af forhandlinger stod det klart for mig, at Brøndby Strand og stort set alle andre områder på Vestegenen, røg af listen. Det kunne naturligvis have givet nogle økonomiske muligheder.

Men omvendt viser det også, at der er andre steder, der er større problemer.

Mattias Tesfaye mener, der er en vigtig pointe at fokusere på i dette.

– Bortset fra tre områder i Høje Tåstrup, så er der ingen steder på Vestegenen, hvor der er områder på listen. Der er ellers mange, der har et billede af, at der er store problemer på Vestegnen. Men det er altså, med en enkelt undtagelse, ikke tilfældet.

Derfor kan blandt andet Brøndby Strand Parkernes ikke-optræden på den nye ghettolisten også godt tolkes som en kompliment, siger Mattias Tesfaye:

– Det er jo et skulderklap til de boligfolk, politikere og andre, der har sørget for, selvom der er problemer, at gøre boligområderne på Vestegnen til velfungerende områder.