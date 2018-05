Cph Steel får erhvervspris

Årets erhvervspris gik til CPH Steel. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Ved den årlige generalforsamling i Erhvervssammenslutningen blev der uddelt tre priser. Den store erhvervspris gik til CPH Steel

Af Jesper Ernst Henriksen

Torsdag var der generalforsamling i Erhvervssammenslutningen, der dækker Glostrup, Brøndby, Vallensbæk og Albertslund Kommuner. På generalforsamlingen blev det oplyst, at bestyrelsen arbejder på at få to yderligere kommuner med i samarbejdet. Hvilke, ville de dog ikke oplyse.

Efter generalforsamlingen var der uddeling af årets priser. Den største pris, erhvervsprisen på 25.000 kroner, gik til CPH Steel. Den blev overrakt til direktør Morten Rosenberg af Pia Dahlin, der er formand for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget i Glostrup.

– Den vokser, og gør det så godt, at den nu for anden gang er blevet udpeget af Børsen til at være gazellevirksomhed. Virksomheden er fra 2008 vokset til i dag at have 40 medarbejdere, deraf seks voksen-lærlinge, en flex-jobber og en tidligere smed i omskoling, sagde Pia Dahlin.

Hun fortsatte med at fortælle om de meget forskellige typer af opgaver, som CPH Steel har taget sig af. Blandt andet har de produceret inventar til det nye Vadehavsmuseum i Sønderjylland, og en specialdesignet trappe til haven til Gl. Holtegaard.

To andre priser

Der var også to yderligere priser. Den første var ungdomsprisen, der gik til 24-årige Sebastian Vesterskov Andersen fra ATJ Energi.

Han bliver beskrevet som glad og smilende, imødekommende og vellidt når han kommer ud til kunder. Han giver altid en ekstra skalle hvis der er brug for det. Han er ikke bange for at tage fat, og kaste sig ud i opgaverne han bliver stillet, var blandt de rosende ord, han fik med på vejen. Ungdomsprisen er på 10.000 kroner.

I år blev der også uddelt en nystiftet pris, nemlig netværksprisen. Netværksprisen gives til et medlem der har udvist stor mødedeltagelse på netværksmøderne og de øvrige arrangementer. Været opsøgende og imødekommende overfor gæster og nye medlemmer. Stillet sit eget netværk til rådighed for at hjælpe andre. Har også været god til både at give og modtage sparring.

Den første udgave af den pris gik til Ruth Cording fra Økotaste.