Cupsejr til BIF

Brøndby IFs U17-2 drenge har netop vundet Nørhalne Cup. Foto: Brøndby IF

SPORT. Brøndby IFs U17-2 har netop vundet Nørhalne Cup 2018

Af Heiner Lützen Ank

Med deltagelse af over 500 hold var det et noget spændt trænerteam samt spillere, der for nylig drog til det nordjyske for at deltage i Nørhalne Cup.

BIF-holdet lagde ud med vinde 2–0 over Nørhalne. Herefter vandt holdet 1-0 over Holbæks eliteøst- hold. Næste sejr var over et hollandsk hold, 2–1.

Dernæst skulle BIF igen møde Holbæks eliteøst-hold, som blev besejret 1–0.

Herefter ventede et hold fra Holland, som blev besejret 1–0. Og så var der banet vej til sidste kamp hvor BIF igen skulle møde Nørhalne, som blev besejret med 7–0.

Dermed kunne Brøndby IFs U17-2 altså lade sig hylde som vindere af Nørhalne Cup 2018.