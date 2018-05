Cyklist påkørt af bus

Torsdag morgen blev en cyklist påkørt af en bus. Foto: Byrd / Steven Knap

GLOSTRUP. Torsdag morgen blev en cyklist påkørt af en bus på Nordre Ringvej i Glostrup

Af Jesper Ernst Henriksen

Torsdag den 24. maj kl. 07.12 modtog politiet en anmeldelse om, at en cyklist var blevet påkørt af en højresvingende bus i krydset mellem Nordre Ringvej og Gamle Landevej i Glostrup, og at hendes ben var fastklemt under bussen. Flere vidner hjalp den 63-årige kvinde til redningsmandskabet var fremme, hvorefter hun blev kørt til Rigshospitalet for behandling.

Nordre Ringvej var i en periode efter uheldet spærret i sydgående retning, hvilket gav kødannelse på de omkringliggende veje.