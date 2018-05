Brøndby Marineforenings nye mast er netop blevet døbt. Den fik navnet Lisbet. Foto: Brøndby Marineforening

BRØNDBY. Brøndby Marineforening har netop holdt dåb over deres nye mast

Af Heiner Lützen Ank

Brøndby har allerede en markant mast, nemlig Margrethemasten ved Brøndby Stadion.

Men nu er en ny kommet til, dog i en noget mindre udgave. Det er Brøndby Marineforenings nye mast, der har fået navnet Lisbet. Det skete, da der for nylig var dåb i Marineforeningen.

Men for at trække festlighederne ud, har Marineforeningen, fortæller næstformand Kim von Wowern, valgt at fejre masten endnu engang, nemlig den 26. maj, hvor Lisbet bliver rejst.