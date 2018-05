Danmarks bedste til fodbold

Kravlegården IF vandt torsdag De Åbne Københavnske Mesterskaber i hjemløsefodbold. Foto: Ombold

SPORT. Torsdag vandt det lokale hold, Kravlegården IF, guld ved De Åbne Københavnske Mesterskaber i hjemløsefodbold

Af Heiner Lützen Ank

Det lokale fodboldhold Kravlegården IF vandt torsdag De Åbne Københavnske Mesterskaber i hjemløsefodbold, Ombold. Stævnet foregik inde på Rådhuspladsen i København.

Det lykkedes med flot spil og lækre detaljer for holdet at kæmpe sig til finalen i C-gruppen.

Her blev det til en 3-2 sejr over de århusianske favoritter fra Grønnegade Junta.