Dansk Folkeparti fejrer Grundlovsdag

GLOSTRUP. Tirsdag den 5. juni 2018 fejrer Dansk Folkeparti Grundloven

Af Jesper Ernst Henriksen

Tirsdag den 5. juni 2018 fejrer Dansk Folkeparti Grundloven under blodbøgen i Præstegårdshaven på Skolevej i Glostrup fra kl. 12.00-16.00.

I Glostrup har Dansk Folkeparti ikke haft tradition for en politisk festligholdelse af Grundlovsdagen, men det vil de gerne ændre på. Dansk Folkeparti i Glostrup vil benytte dagen til at uddele Grundloven til alle interesserede og indbyder til en snak om hvad der er vigtigt for Glostrups borgere, og så byder vi selvfølgelig på en kop kaffe og lidt mundgodt. Måske dukker et eller flere af Dansk Folkepartis folketingsmedlemmer op.