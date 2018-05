De vil Vesterled

DEBAT. Af LiseLotte Pedersen, Sydtoftevej 21, 2605 Brøndby

Væksten og storbyen er kommet til Vesterled. Politisk vil man det bedste med blandt andet investorer og resourcestærke borgere.

Hvem kan have noget imod det?

Som beskrevet i en politisk vedtaget forvaltningsindstilling: ”Etageboliger langs jernbanen vil fungere som støjskærm mellem banen og parcelhuskvarteret i Brøndby Kommune. Transformationen kan bidrage til at forskønne området, og et skift fra erhverv til boliger vil få en del af den tunge trafik ud af området og øge trafikken af personbiler”.

Seks boligblokke op til 15 etager lige over for et gammelt villakvarter. På samme strækning fortsættes med højder i op til seks etager og i nærområdet med flere tilsvarende høje bebyggelser.

Hvem kan sige nej til en storby i byen med ”gunstig” byudvikling?

Samme bydel skal samtidig have nyt tidssvarende ældrecenter. Nærliggende integrerede børneinstitution skal naturligt sammensmelte med nutidens koncepter på ældreområdet i et gennemarbejdet projekt. Det største grønne område må naturligvis inddrages, idet man politisk har ”solgt” det gamle ældreområde til investorers udviklingstrang af et nyt Sportsby koncept.

Hvem kan sige nej til det?

Området bliver på sigt begunstiget af en ny Letbane med tilhørende for- og P-pladser samt en dagligvarebutik. Som det blandt andet hedder i et tidligere oplæg: ”Der kommer mere liv…, hvor plads og dagligvarebutik vil være et naturligt mødested for områdets beboere”.

Villaer og grundstykker ryddes i kvarteret med ”nænsomhed”.

Hvem siger nej til det, når vi er i underskud af det hele?

Der er således ingen grænser for den politiske omsorg for de eksisterende borgere i Brøndby og Glostrup Kommuner, der vil berige os med monomentalt byggeri, tagterrasser, solaltaner moderne sporvogne og byliv, og ikke mindst, færre mælkebøttemarker og outdatede villakvarterer.

De vil os det bedste og hvem kan sige nej til det?