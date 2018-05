Den (næsten) perfekte sæson

Frederik Rønnow og resten af BIF må se langt efter mesterskabet, der gled holdet af hænde til sidst. Foto: Heiner Lützen Ank

SPORT. Det endte ikke, som det skulle. Men trods alt var der også en del at glæde sig over, når man ser bort fra den sidste uge.

Af Heiner Lützen Ank

Det er overflødigt at skrive.

Men sidste weekend satte Brøndby IF, efter to gange uafgjort i de to sidste kampe, et mesterskab over styr og måtte, da regnskabet skulle gøres op, nøjes med sølvmedaljer. Dermed blev det ikke til en mesterskabsfest på Vestegnen for første gang i 13 år.

Dagen efter, mens spillerne pakker deres ting og én efter én tager på ferie, er det tid til at gøre regnskabet op.

En opgave sportsdirektør Troels Bech tager på sig, mens han uddeler knus til spillerne, der kommer forbi med plastikposer med trøjer og fodboldstøvler, som en flok skoledrenge, der har ryddet garderoben sidste dag før sommerferien:

– Naturligvis er vi skuffede. Men det er en sæson, hvor vi har vundet en pokaltitel, hvor vi kun har tabt en ud af 30 kampe, og hvor holdet på andenpladsen aldrig har fået så mange point.

En af de spillere, der forlader klubben, kommer forbi. Troels Bech giver ham hånden og ønsker held og lykke og vender så tilbage til situationen med Teemu Pukki, en af holdets store stjerner, der er på vej væk fra klubben og så måske alligevel ikke.

Lys forude

Før årets pokalturnering understregede Troels Bech overfor Folkebladet, at der i løbet af sæsonen har været meget at glæde sig over, især når man tager alt det udenfor banen med i betragtning.

Noget han igen understreger her dagen derpå:

– Vi står et rigtig godt sted i forhold til det videre arbejde. Der er så meget, der er lykkedes, for eksempel arbejdet med den nye fanzone og den nye træningsbane. Når vi hertil lægger, at vi på banen har skabt store resultater og har performet i den grad, vi har, så er der meget at være glad for.

Som sportsdirektør er det i sagens natur Troels Bechs opgave at se de store linjer og pege på alt det positive, der bestemt har været en væsentlig del af sæsonen.

Men selv for en sportsdirektør, der insisterer på, at der er meget at glæde sig over, gør det ondt dagen derpå:

– I dag er jeg træt af fodbold, fordi jeg ved, hvad det rummer. Men samtidig ved vi også godt, hvad der virker. Det er ikke sådan, at vi skal til at opfinde noget helt nyt. Vi ved, hvor der skal justeres, og det må vi så arbejde med.

På nær den sidste uge

Christian Nørgaard, en af holdets bærende kræfter igennem hele sæsonen, stod dagen derpå også tilbage med en tam fornemmelse:

– Jeg er helt tømt for energi. Den sidste uge har drænet mig meget. Nu skal jeg bare på ferie, slappe af og lige fordøje det hele.

Naturligvis var Christian Nørgaard skuffet på egne og holdets vegne. Men også på vegne af alle andre:

– Det er hårdt at skuffe så mange. Det var så fin en historie, der næsten blev skrevet færdig, og så er det hårdt at stå tilbage her.

Som Troels Bech mener Christian Nørgaard dog også, der er noget positivt at få øje på:

– Vi har skaffet mange point. Vi har spillet en næsten perfekt sæson, bortset fra de tre sidste kampe, og så har vi trods alt vundet pokalmesterskabet.

Og så glæder Christian Nørgaard sig over opbakningen fra fansene, byen og hele egnen:

– Brøndby er et fantastisk sted at spille. Det er med en ekstrem stolt følelse, jeg spiller her, også når man som i går ærer Kjeld Ramussen. Det er alt sammen med til at gøre det til et fantastisk sted at spille.

Om nogle få minutter har Christian Nørgaard ferie og han kan bruge tid på at komme over de missede guldmedaljer. Men her, dagen derpå, gør det bare stadig ondt:

– Jeg kørte med en taxichauffør herhen. Han var fodboldinteresseret, men vidste åbenbart ikke, hvem jeg var, for da der kom et indslag om FC Midtjylland skruede han op, så man bedre kunne høre det. Og faktisk orkede jeg ikke at sige noget til det.

