Det aktive børneliv på bouldervæggen

Det er ikke så nemt, men med lidt hjælp går det. Foto: Sidsel Vinther

GLOSTRUP. Eleverne fra Bevægelses- og Sundhedslinjen på Vestervang havde tilrettelagt undervisning for de store børn fra Daginstitutionen Skovagers afdeling Egen. Målet var at lære at klatre på bouldervæggen ved stadion

Af Jesper Ernst Henriksen

Morgenen var stadig lidt kølig, da børnene fra Daginstitutionen Skov­agers afdeling Egen mødtes med elever fra 7. klasse på Bevægelses- og Sundhedslinjen. Eleverne havde forberedt et lille forløb til børnehavebørnene, så de kunne få lov at prøve kræfter med bouldervæggen.

Børn underviser børn

For eleverne gjaldt det om at omsætte det de lærer i skolen til selv at kunne bruge det til at undervise de små. Først holdt de en fælles rundkreds, så de lige kunne se hinanden an og lære hinanden bedre at kende. Bagefter stod den på opvarmning. Der blev også tid til nogle bevægelseslege, inden de sluttede af med at bestige bouldervæggen.

– Det er sjovt. Det var lidt svært i starten, fordi de var lidt generte. Men de er rigtig søde og gode til at høre efter, fortæller Frederik og Dunia, der begge går på Bevægelses- og Sundhedslinjen.

– Jeg synes, det er hyggeligt at klatre med de store. Det var både lidt svært og lidt nemt, siger Bella fra Daginstitutionen Skovagers afdeling Egen.

Oppe fra toppen af bouldervæggen kunne Villads fortælle, hvordan han synes, det gik med at klatre:

– Fint. Men jeg har også prøvet det før på naturlegepladsen og i børnehaven. Og jeg øver mig også derhjemme. Det er skægt.