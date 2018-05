Det er godt at spise sammen

Der blev tirsdag serveret frokost i Pensionisthuset Møllen. Som en del af kampagnen Danmark Spiser Sammen. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. I sidste uge ramte kampagnen Danmark Spiser Sammen også Folkebladets område. Vi tog med til frokost i Pensionisthuset Møllen

Af Heiner Lützen Ank

Man trænger til at komme ud og se nogle andre mennesker.

Doris Jacobsen har slået sig ned ved et af bordene i Pensionisthuset Møllen.

Ved siden af sidder Lone Hansen og overfor har Hanne Olsen taget plads.

De er alle tre alene, og selvom de har en aktiv hverdag, så er det der med at spise sammen med andre, noget der trækker en dag som i dag.

– Det er rart at komme ud og spise sammen med andre. Man spiser mere og maden smager bedre, end når man sidder alene derhjemme, lyder det fra Hanne Olsen.

I sidste uge ramte den landsdækkende kampagne, Danmark Spiser Sammen, også Folkebladets område.

Der var således flere spiseaktiviteter i Brøndby, Vallensbæk og Glostrup igennem hele ugen. Alle med det fælles sigte, at det er sundt, godt og sjovt at spise sammen.

Tager turen til Café 13

En holdning Doris Jacobsen, Lone Hansen og Hanne Olsen i den grad deler, fortæller Hanne Olsen:

– Det kan godt være lidt svært at komme af sted. Så sidder man derhjemme og så bliver det let til rugbrødsmadder, man spiser. Også selvom man godt ved, det burde være anderledes.

Men faktisk er de tre kvinder både bevidst om, at maden smager bedre i fællesskab, og at det kræver en indsats at skabe et fællesskab omkring et måltid, fortæller Doris Jacobsen:

– Vi tager nogle gange ned i Café 13, hvor maden er både billig og god, og hvor man også kan spise sammen med andre.

– Ja, og så er der også nogle gange forskellige aktiviteter, tilføjer Lone Hansen.

Et godt redskab

I Brøndby er det Ældre Sagen, Røde Kors, Brøndby Kommune, Brøndby Strand Kirke og Frivillignetværket der står for de lokale arrangementer.

Og da Kaare Kjær-Madsen, formand for Ældre Sagen i Brøndby, tirsdag bød velkommen til frokostarrangementet i Pensionisthuset Møllen understregede han også vigtigheden af at spise sammen:

– Det er godt at spise sammen. Det er en kendsgerning, at mange danskere er ensomme. De har det svært i forhold til at håndtere det. Nogle tænker måske: ej, det er svært at komme af sted, og det er måske ikke noget for mig. Så er det godt vi, som i dag, har nogle ildsjæle, der har været rundt og få folk med, så de kan komme ud og spise sammen med andre. For det at spise sammen kan nemlig være et af redskaberne til at kæmpe imod ensomhed.