Døgnrapporten

Cyklist påkørt

GLOSTRUP. Fredag den 20. april kl. 14.39 modtog alarmcentralen en anmeldelse om, at en 46-årig, kvindelig cyklist var blevet påkørt af en personbil på Nordre Ringvej i Glostrup. En patrulje kørte til stedet, hvor det viste sig, at en 42-årig mand fra Gentofte ikke havde overholdt sin vigepligt, da han fra Slotsherrensvej flettede ind på Nordre Ringvej. Manden erkendte over for politiet, at han ikke havde været opmærksom på cyklisten, som heldigvis slap uden alvorlige skader.

Efterforsker tyveri fra personbil

GLOSTRUP. Lørdag den 21. april kl. 10.00 anmeldte en 36-årig mand fra Glostrup, at han havde haft indbrud i sin personbil, som holdt parkeret på Lærkevej i Glostrup, hvor en ukendt gerningsmand havde knust en af bilens sideruder og stjålet bilens GPS-system. Politiet efterforsker nu sagen.

Efterforsker bilbrand

GLOSTRUP. Søndag den 22. april kl. 16.53 kørte en patrulje til Diget i Glostrup, efter det blev anmeldt, at der var udbrudt brand i en bil på en parkeringsplads, mens bilens ejer var inde at handle. Ved patruljens ankomst var brandvæsnet i gang med at slukke branden, som havde spredt sig til bilen, der holdt parkeret ved siden af. Årsagen til branden efterforskes fortsat.

Sigtet i flere forhold

BRØNDBY. Mandag den 23. april kl. 12.22 bragte en patrulje en personbil til standsning på Østbrovej i Brøndby på grund af for høj hastighed. Føreren, en 25-årig mand fra Greve, viste sig at være påvirket af kokain, ligesom han tidligere havde fået frakendt sin førerret, hvorfor han både blev sigtet for narkokørsel og kørsel i frakendelsestiden. På grund af flere tidligere sigtelser for kørsel uden førerret blev mandens bil konfiskeret. Manden erkendte alle forhold.

Sigtet i flere forhold

BRØNDBY. Mandag den 23. april kl. 16.31 blev en personbil bragt til rutinemæssig standsning af en patrulje på Brøndbyvester Boulevard i Brøndby Strand, hvor føreren, en 20-årig mand fra Hellerup, blev sigtet for narkokørsel, efter et narkometer gav positivt udslag. Manden blev ligeledes sigtet for overtrædelse af våbenloven, da der ved ransagning af bilen blev fundet to knive. Manden nægter at have ført bilen i påvirket tilstand.

Sigtet for narkokørsel

GLOSTRUP. Tirsdag den 24. april kl. 01.21 blev en 20-årig mand fra Greve sigtet for narkokørsel, da en patrulje bragte ham til standsning i en personbil på Stadionvej i Glostrup, hvor et narkometer gav udslag for, at han var påvirket af hash.