Døgnrapporten

Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 17 og 18

Af Mette Agner Clausen

Sigtet for kørsel i frakendelses­tiden

BRØNDBY. Lørdag den 28. april kl. 00.00 på Roskildevej i Brøndby bragte en patrulje en personbil til standsning, hvor føreren, en 33-årig mand fra Rødovre, erkendte over for patruljen, at han tidligere havde fået frakendt sin førerret, da han blev sigtet for kørsel i frakendelsestiden.

Søndag den 29. april kl. 20.55 blev en 36-årig mand fra Glostrup sigtet for at køre bil, mens han var påvirket af både spiritus og euforiserende stoffer, da en patrulje bragte ham til rutinemæssig standsning på Østre Lindeskov i Glostrup. Manden erkendte og blev kørt til Albertslund Politigård for at få udtaget kontrollerende blodprøver.Tirsdag den 1. maj kl. 06.00 blev det anmeldt, at en kvinde fra Næstved havde haft indbrud i sin varevogn, som hen over natten var parkeret på Fabriksparken i Glostrup. Gerningsmanden havde knust bilens bagrude og stjålet en større mængde værktøj. Politiet efterforsker nu sagen.Tirsdag den 1. maj kl. 13.30 blev to mænd på henholdsvis 32 og 37 år sigtet for butikstyveri, efter de havde forsøgt at stjæle et stort antal tyggegummipakker og mintpastiller. Den ene erkendte forholdt, mens den anden nægtede.Onsdag den 2. maj kl. 14.15 erkendte en 25-årig kvinde fra København, at hun ikke havde noget kørekort, da hun blev stoppet af en patrulje på Motorring 3 nær Brøndby. Bilens ejer var passager i bilen, hvorfor vedkommende blev sigtet for at have overladt sin bil til en person uden kørekort.Onsdag den 2. maj kl. 15.12 blev en 36-årig mand fra Brøndby sigtet i flere forhold, da en patrulje stoppede ham i en varebil på Østbrovej i Brøndby på grund af for høj hastighed. Manden viste sig at være frakendt førerretten, ligesom han havde en for høj promille og var påvirket af euforiserende stoffer. Manden erkendte forholdene.Torsdag den 3. maj kl. 14.47 blev to 20-årige mænd fra København sigtet for butikstyveri i Glostrup Shopping Center, efter de sammen havde stjålet for et større beløb. Begge erkendte forholdet over for patruljen.Torsdag den 3. maj kl. 15.05 stjal to mænd et bord og seks tilhørende havestole fra et indhegnet område foran en forretning på Ejby Industrivej i Glostrup, hvor butikkens kunder har adgang i butikkens åbningstid.Gerningsmændene beskrives som:A: Dansk mand, 34-40 år, 175 cm. høj, muskuløs af bygning med kort, lyst hår og fuldt tatoveret på begge arme ned til håndleddene.B: Dansk mand, 25-30 år, 175-180 cm. høj, almindelig af bygning med kort, sort hår.Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.Torsdag den 3. maj kl. 17.26 blev en 19-årig mand sigtet for butikstyveri, efter han havde gemt flere varer i en medbragt taske i et supermarked ved Brøndby Strand Centrum og efterfølgende havde forsøgt at forlade forretningen. Manden erkendte over for politiet, at han ikke havde betalt for varerne.