Døgnrapporten

Uddrag fra Københavns Vestegns Politi's døgnrapport for uge 18 og 19

Af Mette Agner Clausen

Sigtet for kørsel uden førerret

GLOSTRUP. Fredag den 4. maj kl. 08.15 blev en 41-årig mand fra Glostrup sigtet for kørsel uden førerret i forbindelse med en rutinemæssig standsning på Nordre Ringvej i Glostrup. Manden erkendte, at han ikke havde generhvervet sin førerret.

Fredag den 4. maj kl. 11.09 erkendte en 63-årig mand fra Søborg, at han havde stjålet en større mængde værktøj fra et byggemarked på Hovedvejen i Glostrup, da en patrulje ankom til stedet og sigtede ham for butikstyveri.Fredag den 4. maj kl. 20.38 blev en 31-årig mand fra Ballerup sigtet for kørsel i frakendelsestiden på Ørnemosen i Brøndby, hvor en patrulje bragte ham til rutinemæssig standsning. Opslag i politiets systemer viste samtidig, at nummerpladerne, som var påsat på bilen, tidligere var meldt stjålet.Lørdag den 5. maj kl. 00.57 blev en 20-årig mand fra København sigtet i flere forhold, da en patrulje bragte ham til standsning på Søndre Ringvej i Brøndby. Manden blev i første omgang sigtet for, at bilens nummerplader var afmeldte, ligesom han blev sigtet for narkokørsel, da et narkometer gav positivt udslag. Manden erkendte begge forhold over for politiet.Søndag den 6. maj kl. 08.00 modtog politiet en anmeldelse om, at der havde været indbrud i en varevogn på Rundvangen i Brøndby, hvor en ukendt gerningsmand havde knust bilens bagrude og stjålet elektrisk værktøj fra bilens bagagerum. Politiet efterforsker nu sagen.Søndag den 6. maj kl. 14.05 kørte en patrulje til Glostrup Shoppingcenter, efter det blev anmeldt, at en 21-årig kvinde fra Brøndby blev tilbageholdt for butikstyveri. Kvinden erkendte over for patruljen, at hun havde forladt forretningen med et par sko, hun ikke havde betalt for.Søndag den 6. maj kl. 18.38 blev to mænd fra Værløse og Slangerup på 30 og 39 år sigtet for butikstyveri, efter de havde forsøgt at forlade et byggemarked på Hovedvejen i Glostrup med et større antal varer, de ikke havde betalt for. Den ene mand erkendte forholdet, mens den anden nægtede.Søndag den 6. maj kl. 21.10 modtog vagtcentralen en anmeldelse om, at der var brand i en container ved en skole på Park Allé i Brøndby, og at flere drenge var blevet set løbe fra stedet ved gerningstidspunktet. Brandvæsnet ankom til stedet for at slukke branden, mens politiet eftersøgte området. Politiet efterforsker fortsat sagen.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.



Mandag den 7. maj kl. 09.50 anmeldte en 50-årig mand, at han netop havde overrasket en indbrudstyv, som var i gang med at knuse en rude og skaffe sig adgang til mandens villa på Syvhøjvænge i Vallensbæk. Gerningsmanden løb med det samme hen til en cykel og kørte i ukendt retning.

Manden beskrives som:

Mand, 50-60 år, 170-180 cm. høj, spinkel/almindelig af bygning og var iført en langærmet blå og hvid fodboldtrøje og havde medbragt en rygsæk.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

Mandag den 7. maj kl. 11.51 blev en varevogn bragt til standsning på Nykær i Brøndby, hvor føreren, en 36-årig mand fra Sverige, blev sigtet for kørsel uden førerret. Manden nægtede forholdet.Mandag den 7. maj anmeldte en 42-årig kvinde, at hun mellem kl. 07.40 og 14.15 havde haft indbrud i sin villa på Banemarksvej i Brøndby, hvor en ukendt gerningsmand havde skaffet sig adgang ved at bryde et vindue op og derefter gennemrodet store dele af huset. En patrulje kørte til adressen for at foretage en undersøgelse af gerningsstedet med henblik på at indsamle spor til sagens videre efterforskning.Tirsdag den 8. maj kl. 10.34 blev en 21-årig mand fra Roskilde sigtet for butikstyveri, efter han havde forsøgt at stjæle en boremaskine fra et byggemarked på Hovedvejen i Glostrup, men var blevet tilbageholdt af en butiksvagt på sin vej ud.