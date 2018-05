Døgnrapporten

Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 19 og 20

Af Heiner Lützen Ank

Efterforsker villaindbrud

GLOSTRUP. Fredag den 11. maj kl. 09.00 anmeldte en 39-årig kvinde fra Glostrup, at hun havde haft indbrud i sin villa på Langagervej, hvorfor en patrulje blev sendt til adressen for at foretage en undersøgelse af gerningsstedet.

Fredag den 11. maj kl. 17.20 kørte en patrulje til et byggemarked på Hovedvejen i Glostrup, efter de havde modtaget en anmeldelse om, at en 49-årig mand fra Værløse blev tilbageholdt efter at have forsøgt at stjæle en boremaskine fra butikken, hvorfor patruljen sigtede ham for butikstyveri.Fredag den 11. maj kl. 19.04 blev det anmeldt, at tre mænd på 27, 29 og 41 år blev tilbageholdt for butikstyveri i et byggemarked på Hovedvejen i Glostrup, efter de hver især havde forladt forretningen med flere varer, de ikke havde betalt for. To af mændene erkendte forholdet over for patruljen, mens én nægtede.Lørdag den 12. maj kl. 02.10 erkendte en 46-årig mand fra Brøndby, at han både havde indtaget alkohol og flere forskellige euforiserende stoffer, da han blev bragt til rutinemæssig standsning på sin knallert på Hovedvejen i Glostrup. Manden blev bragt til Albertslund Politigård for at få udtaget kontrollerende blodprøver.Lørdag den 12. maj kl. 09.20 anmeldte en 51-årig mand fra Glostrup, at han i løbet af natten havde haft indbrud i sin personbil, som var parkeret på Dalvangsvej i Glostrup, hvorfra en ukendt gerningsmand havde stjålet bilens anlæg og GPS-system. Politiet efterforsker nu sagen.Tirsdag den 15. maj kl. 17.09 anmeldte en borger, at han kørte bag en varebil, som kørte hasarderet. En patrulje blev kort tid efter opmærksom på køretøjet på Hovedvejen i Glostrup og tog kontakt til føreren, som blev sigtet for narko- og spirituskørsel, efter et narkometer gav udslag for kokain, og et alkometer gav udslag for en for høj promille. Manden blev bragt til Albertslund Politigård for at få udtaget blodprøver, hvor han ligeledes erkendte, at han havde drukket for meget til at køre bil, men nægtede at være påvirket af euforiserende stoffer.Tirsdag den 15. maj kl. 19.12 erkendte en 26-årig mand fra København, at han ikke havde noget gyldigt kørekort, da en patrulje bragte ham til rutinemæssig standsning på Paul Bergsøes Vej i Glostrup.Onsdag den 16. maj kl. 02.38 blev en 25-årig mand fra København sigtet i flere forhold, da en patrulje bragte ham til standsning i en personbil på Holbækmotorvejen nær Brøndby. Manden blev bl.a. sigtet for kørsel i frakendelsestiden, ligesom han blev sigtet for at narko- og spirituskørsel og for at være i besiddelse af kokain. Manden erkendte alle forholdene.Onsdag den 16. maj kl. 15.50 erkendte en 36-årig mand fra Næstved, at han ikke havde noget kørekort, og at han havde indtaget flere forskellige euforiserende stoffer, da en patrulje bragte ham til standsning på Roskildevej i Brøndby. Ved ransagning af bilen blev der bl.a. fundet mindre mængder amfetamin og MDMA, hvilket manden ligeledes blev sigtet for. Manden blev kørt til Albertslund Politigård for at få udtaget kontrollerende blodprøver.Onsdag den 16. maj kl. 19.06 anmeldte en 75-årig kvinde fra Glostrup, at hun i forbindelse med sin indkøbstur havde været udsat for et tricktyveri på Hovedvejen i Glostrup. Kvinden var ude at handle, da en mand henvendte sig til hende og lagde sin jakke oven på hendes rollator, mens han spurgte hende om noget, hun ikke forstod. Manden tog sin jakke og forlod butikken, hvorefter kvinden tjekkede, om hun fortsat havde alle sine værdigenstande i sin taske. Da kvinden kom ud til sin bil, henvendte den sammen mand sig til hende igen og fortalte hende, at bilens ene bagdæk var punkteret. Manden tilbød sin hjælp og åbnede bilens bagagerum, hvormed han stjal alle værdigenstande fra kvindens taske og forlod stedet.

Manden beskrives som:

Mand med anden etnisk baggrund end dansk, 25-30 år, 170-180 cm. høj, almindelig af bygning med kort, sort hår. Han var iført en blå skjorte og en lysegrå jakke.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

Torsdag den 17. maj kl. 20.33 blev en 52-årig kvinde fra Glostrup sigtet for butikstyveri, efter hun havde forladt et supermarked på Hermods Allé i Glostrup med fire juice, hun ikke havde betalt for. Kvinden erkendte forholdet over for politiet.