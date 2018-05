Efter ti år: Pokal til Brøndby IF

Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix

SPORT. Torsdag blev Brøndby IF pokalmestre. Dermed sikrede klubben sig den første pokal i ti år. Lasse Vigen var efter kampen glad for at have været med til at slukke pokaltørsten

Af Heiner Lützen Ank

Torsdag den 10. maj 2018 kl. 18.53.

Årets pokalfinale fløjtes af, og for første gang i i ti år vinder Brøndby IF en titel, efter at holdet besejrer Silkeborg IF 3-1.

Det sker i Parken inde i København, der i dagens anledning har været klædt i blå og gule farver, ligesom store dele af København også har, i timerne op til kampen.

En sejr, holdet, klubben og fansene har hungret efter. Noget Lasse Vigen også understreger umiddelbart efter kampen, da han, mens tilskuernes sang kan høres i baggrunden, til Folkebladet siger:

– Det her betyder reelt alt for klubben, hvilket man også kan høre på fansene. Det her er den ene af de to titler, vi kan få fat i. Det er kæmpe stort.

Lasse Vigen kom til Brøndby IF sidste sommer. Dermed er han en af de nyeste spillere i truppen. Alligevel kan han godt mærke, at en titel for Brøndby IF er mere end blot endnu en pokal i pokalskabet:

– Selvom jeg ikke har været her så længe, kan jeg tydeligt mærke, at man har hungret efter det her. Så det at kunne være med til at give alle, det de har villet have i så mange år, det er en fantastisk følelse.

I går (mandag, red.) spillede Brøndby IF hjemme mod FC Midtjylland, der ligger nummer to i Superligaen efter Brøndby IF.