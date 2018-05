Elever fik tricks til sund morgenmad

6. klasse eleverne i Vallensbæk har netop taget hul på et nyt morgenmadsprojekt. Foto: Lotte Ernst

VALLENSBÆK. Det sydede og boblede, da 6. klasserne på Vallensbæk Skole havde premiere på morgenmadsprojektet Breakfast Lab

Af Heiner Lützen Ank

Eleverne i 6. klasserne i Vallensbæk lærte for nylig om sund morgenmad, da de havde premiere på et nyt morgenmadsprojekt.

De fik afprøvet flere køkkentricks, for eksempel hvordan de nemmest vender en omelet og tager stenen ud af en avocado.

På kun en time lavede eleverne i alt otte forskellige morgenmadsprodukter, blandt andet omelet, mysli og rugbrødsstænger.

De næste fire undervisningsgange skal eleverne selv udvikle opskrifter, lave opskriftsfilm og film om deres egen morgen, og endelig skal de lave og servere morgenmad til deres skolekammerater.