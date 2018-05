Elever rådgav om legeplads

Elever fra Eghomskolen er kommet med gode råd til, hvordan den nye legeplads på Det grønne strøg skal se ud. Foto: Kim Matthäi Leland

VALLENSBÆK. Elever fra Egholmskolen har givet gode råd til, hvordan legepladsen på Det grønne strøg skal se ud

Af Heiner Lützen Ank

Det grønne strøg, der skal forbinde Vallensbæk Stationstorv med havnen, er ved at tage form. Blandt andet kommer området til at indeholde en legeplads, og udformningen af den er nu vedtaget med god hjælp fra brugerne, nemlig børnene.

Elevråd

For nylig troppede en delegation af otte børn op på borgmester Henrik Rasmussens (K) kontor på Vallensbæk Rådhus. Det var børnerådet fra Egholmskolen, der var blevet inviteret til at give deres meninger om forskellige forslag til den nye legeplads på Det grønne strøg. Børnene havde mange gode betragtninger.

For eksempel om, hvilke legeredskaber, der er sjove, og også tanker om, at sikkerheden skal være i orden. Mødet endte med en anbefaling af et af forslagene, der nu bliver gennemført. Egholmskolens ledelse var enig i valget.

Det valgte projekt indeholder, ud over en legeplads med diverse klatre- og balanceredskaber, også to små trampoliner.

Legepladsen bliver opført i løbet af sommeren, og af sikkerhedsmæssige grunde vil arealet blive spærret af, mens arbejdet står på.