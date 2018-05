Elever vandt avispris

8.a fra Brøndbyvester Skole har netop vundet en mediepris. Den blev overrakt inde i København, i JP/Politikens Hus. Foto: Brøndbyvester Skole

BRØNDBY. 8.a på Brøndbyvester Skole vandt for nylig Mediekonkurrencen 2018 , i kategorien bedste avis Jyllands-Posten 8.-10. klasse. Noget de netop er blev hædret for

Af Heiner Lützen Ank

8.a på Brøndbyvester Skole har netop vundet en pris i årets Mediekonkurrence.

Derfor var de den 17. maj på besøg i JP/Politikens Hus inde i København for at blive hyldet.

Chefredaktør for Jyllands-Posten Jacob Nybroe bød 8.a velkommen på scenen og lykønskede dem med deres flotte indsats.

I sin tale sagde Jacob Nybroe blandt andet om 8.a’s indsats i konkurrencen:

– En flot og gennemarbejdet avis med klart fokus på temaet hele vejen igennem. Et fængslende forsidefoto og god rubrik. Avisen stiller gode spørgsmål og kommer grundigt omkring emnet. Eleverne mestrer korrekt brug af kilder og kildeangivelser. Godt gået.

Foruden medaljer og den fine hæder fik de 5.000 kroner til klassekassen, der skal gå til deres lejrskole i 9. klasse.

En særlig dag

Caroline Pedersen, elev i 8.a. var efterfølgende glad for turen ind til København:

– Det bedste ved dagen var, at de havde gjort noget ud af begivenheden. Jeg troede, vi ville træde ind i en normal sal og have en normal dag, men det var nærmest som om, at vi var til en prisoverrækkelse i Hollywood.

Alisha Kausar uddyber:

– Det største indtryk for mig var, da kronprinsesse Mary ankom. Hvem ville have troet en fra Kongehuset ville besøge en række skoleelever? Det var rimelig nice.

Malthe Lauenblad var sikker på, at hvis han får chancen en anden gang, så vil han gerne være med i konkurrencen igen:

– Jeg vil helt sikkert være med i Mediekonkurrencen igen. Men det kræver, at man har en klasse, der har et tæt forhold og stor tillid til hinanden. Uden det ville vi aldrig opdage og tilmed kunne kommentere hinandens fejl.

8.a. vandt mediekonkurrencen 2018 i kategorien bedste avis Jyllands-Posten 8.-10. klasse, med overskriften Elsk dig selv, krop og idealer.

Beretningen er samlet af Fatima Faris Abbas og Eva Moos Østergaard