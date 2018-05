En dag med fokus på det grønne

Kunstneren Thomas Dambo har lavet Skraldefanten. Den kan ses på Grøn Dag. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Den 26. maj slår Brøndby Genbrugsstation dørene op til Grøn Dag

Af Heiner Lützen Ank

For ottende år i træk inviterer Brøndby Kommune til Grøn Dag. Skraldeguld og Byttehus er dagens temaer.

Til Grøn Dag sidste år tog Kent Max Magelund (S), borgmester og Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget det første spadestik til det nye byttehus. Nu står huset klar og vil blive indviet på dagen.

Det er Kent Max Magelund, Vagn Kjær-Hansen og Jan Høgskilde (K), formand for Teknik- og Miljøudvalg i Vallensbæk Kommune, der står for indvielsen.

Fremover vil byttehuset være bemandet og have åbent tre dage om ugen. Her kan man bytte ting og sager med hinanden og alt er gratis.

Skraldeguld

På Grøn Dag kan man også få gode idéer til, hvordan gamle møbler kan fornyes og bytte bøger og få en krydderurt med hjem.

Børnene kan blandt andet lave en fars dag gave, lave hjerte- eller stjerneuro eller klappe Thomas Dambos kæmpe Skraldefanten, der er lavet af genbrugsplast.

Voksne kan få inspiration til, hvordan man indretter sortering af affald og få en gratis ny sorteringstaske, så man kan komme i gang med sortering af aviser, glas, metal og plast.

Desuden er der konkurrencer for børn og voksne.

Grøn Dag den 26. maj kl. 9-13 foregår på Brøndby Genbrugsstation, Sydgårdsvej 21.