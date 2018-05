En fest ud over det sædvanlige

Prisen for Årets Ildsjæl gik til Mogens Jørgensen fra Cykling uden alder. Foto: Ebbe Forup

VALLENSBÆK. Mere end 300 feststemte mennesker var samlet i fredags i Fritidscenteret, da Vallensbæk Kommune holdt fest for frivillige og foreninger

Af Heiner Lützen Ank

Fredag blev de frivillige i Vallensbæk hyldet.

Det skete, da over 300 mennesker var samlet i Vallensbæk Fritidscenter til fest.

Og hyldesten af de frivillige lød fra starten af festen, da Henrik Rasmussen (K), borgmester, på vegne af hele kommunalbestyrelsen takkede de mange frivillige og trænere.

Det er, understregede Henrik Rasmussen, blandt andet takket været deres engagement, at Vallensbæk Kommune har en bred pallette af tilbud, der spænder fra frivillige læsetanter i folkeskolen til sportsdykning.

OL underholdning

Da Vallensbæk Kommune har indgået et samarbejde med Center for Holdspil, var det centeret, der var inviteret til at lave en velkomstleg, der indeholdt masser af balloner.

Herefter bød aftenen på en middag, afbrudt undervejs af et sportsstudie, hvor OL deltagere med tilknytning til Vallensbæk, speedskater Elena Rigas fra VARK og alpinløber Casper Dyrbye, der bor i Vallensbæk, blev interviewet.

Aftenens skæve indslag var stand up med komiker Sebastian Dorset, som havde tilrettelagt et passende show med fokus på finurligheder indenfor idræt og frivilligt arbejde.

Pris for cykling

Højdepunktet til Frivillig- og Foreningsfesten var uddelingen af årets frivilligpriser og Hockerups Mindepris.

Formanden for Børne- og Kulturudvalget Morten Schou Jørgensen (K) og Henrik Rasmussen stod for uddelingen.

Prisen som årets ildsjæl gik til Mogens Jørgensen fra Cykling uden alder, og han var efterfølgende glad for prisen:

– Jeg er beæret og stolt, og når det ligefrem har været igennem to udvalg, så er den nok god nok.

Cykling uden alder er et projekt, hvor frivillige tager på cykletur med ældre, der sidder i rickshaws og dermed altså får muligheden for at komme ud og nyde naturen.

– Det er et projekt, hvor vi for nogle ligesom kommer flødeskum på lagkagen, altså giver dem en ekstra oplevelse. Det er noget, deltagerne er glade for, og man kan mærke, de liver op efter sådan en tur, siger Mogens Jørgensen, der samtidig understreger, at han og de andre frivillige også har glæde af indsatsen:

– Jeg kommer også glad hjem. Det er en virkelig god oplevelse.

Og prisen går til…

Prisen for Årets Ildsjæl gik til Mogens Jørgensen fra Cykling uden alder

Prisen for Årets Initiativ gik til Dennis Larsen fra Coding Pirates

Ungdomslederprisen gik til Jens Jacobsen fra Vallensbæk Sejlklub og Martin Johansen fra VI39 – Håndbold.

Vandrepokalen Hockerupprisen er en forenings-stafet, som blev videregivet af sidste års vindere, Vallensbæk Sejlklub, til Vallensbæk Kano- og Kajak Club for at hædre deres høje aktivitetsniveau til glæde for borgere i Vallensbæk.