Erhvervsminister: Vi finder en god løsning på Strandparkens udvikling

Fingerplanen giver udfordringer i forhold til konkrete udviklingsønsker i Strandparken, fx i forhold til en legeplads. Udfordringer Henrik Rasmussen (tv) ønskede at vise erhvervsminister Brian Mikkelsen. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY/VALLENSBÆK. Erhvervsminister Brian Mikkelsen besøgte sidste mandag Strandparken, for at se på udviklingsmuligheder af området. Ministeren mener, der kan findes en løsning til glæde for alle

Af Heiner Lützen Ank

Kommunerne, der tilsammen ejer Strandparken, har netop haft besøg af erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).

Formålet med besøget var, at ministeren kunne høre om kommunernes ønsker til den nye udgave af Fingerplanen.

Siden 1947 har Fingerplanen dannet den overordnede ramme for den fysiske planlægning i hovedstadsområdet.

Grundtanken er at koncentrere boliger og virksomheder i nogle ”fingre”, der vokser ud fra København – og så opretholde grønne kiler imellem fingrene.

Men ifølge kommunerne, herunder Brøndby og Vallensbæk Kommuner, lægger Fingerplanen forhindringer i vejen for udviklingen af området.

Under besøget pegede Vallensbæks borgmester, Henrik Rasmussen (K), samt kommunens embedsmænd således på, at det for eksempel har vist sig, at en ønsket badebro ikke må placeres ved stranden. Men i følge reglerne kun må opføres flere hundrede meter fra vandkanten.

Under besøget kunne Brian Mikkelsen godt se, de udfordringer, kommunerne står overfor:

-Strandparken er et godt og rekreativt område, og som en del af den grønne kile, skal vi naturligvis værne om det. Omvendt skal vi sikre, at der kan skabes flere aktiviteter og muligheder i området uden at ødelægge det.

På den baggrund mente Brian Mikkelsen også, at det, i forbindelse med revisionen af Fingerplanen, ville være muligt at finde et politisk flertal, der tilgodeser såvel udvikling som naturhensyn:

– Jeg er sikker på, at vi finder en løsning, som der vil være bred enighed om, og som vil glæde de forskellige interesser.

Der er gået 70 år

Borgmestrene fra de fem ejerkommuner var alle mødt op for at vise erhvervsministeren rundt, blandt andet Henrik Rasmussen fra Vallensbæk.

For ham var der en klar dagsorden med rundvisningen:

– Vi ønsker at beholde de rekreative områder, samtidig med at vi vil udvikle dem på en naturlig måde. Det kan for eksempel være ved at bygge en badeanstalt, udvide Vallensbæk Havn eller etablere en naturlegeplads, hvor skoleelever kan komme og lære om naturen. Men reglerne i Fingerplanen er så strikse, at vi ikke må lave sådan nogle ting i dag.

At der er behov for en revision, er der, ifølge Henrik Rasmussen, ikke noget unaturligt i:

– Det var faktisk en rigtig god vision, politikerne havde dengang, at man sørger for, at der er styr på, hvor man kan bygge, og hvor der skal være grønt. Men vi oplever nogle gange, at Fingerplanen giver for store begrænsninger. Og det er vel egentlig heller ikke så mærkeligt, at en plan med over 70 år på bagen efterhånden trænger til en justering.

Passer godt ind i planer

Brøndbyborgmester Kent Max Magelund deltog sammen med partikollegaen Arno Hurup Christiansen også i rundvisningen.

Også han var interesseret i at vise området frem og samtidig pege på, at en revision af Fingerplanen er ønskelig:

– Det er et stort attraktiv for både Brøndby og hele området. Det er det, jeg gerne vil vise erhvervsministeren.

Muligheden for at udvikle området falder i følge Kent Max Magelund godt i tråd med de ønsker man har i Brøndby:

– Brøndby er blevet udvalgt til regionalt udviklingsområde med fokus på sport. Noget vi arbejder med omkring stadion, men hvor vi også gerne vil se på, hvilke muligheder, der er for at på hvordan man kan inddrage strandområdet.

Ejerkommunerne foreslår, at de forskellige nye udviklingsprojekter bliver etableret i form af nogle enkeltstående støttepunkter, sådan at man fortsat passer på naturen og sørger for at langt størstedelen af området fortsat vil være strand og klit.

Strandparken ved Køge Bugt ejes i et fællesskab mellem kommunerne Ishøj, Greve, Hvidovre, Brøndby og Vallensbæk