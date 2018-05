75 mennesker deltog i Ældre Sagens spis sammen-arrangement på Pilehavehus lørdag. Foto: Ældre Sagen

VALLENSBÆK. Lørdag var der fællesspisning på Pilehavehus i anledning af Danmark Spiser Sammen

Af Heiner Lützen Ank

Lørdag mødte 75 mennesker op for at være med til spis sammen-arrangementet på Pilehavehus i anledning af Danmark Spiser Sammen.

Udover beboere på Pilehavehus deltog beboere fra Rønnebækhus, brugere af Café Husk og personer, som bor for sig selv i kommunen.

Efter middagen underholdt Nicolai Bang og der blev også tid til fællessang.

Det var Ældre Sagen i Vallensbæk, der stod for arrangementet.