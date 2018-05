Favoritrollen skal give succes

Sportsdirektør i Brøndby IF glæder sig over klubbens og holdets nuværende succes. På torsdag spiller holdet pokalfinale mod Silkeborg IF. Foto: Heiner Lützen Ank

SPORT. På torsdag spiller Brøndby IF pokalfinale mod Silkeborg. Brøndby er favoritter og rollen skal bruges positivt, siger sportdirketøren

Af Heiner Lützen Ank

– Det gør vi gerne.

Det er sandsynligvis blot en sproglig unøjagtighed. Men ikke desto mindre er det de ord, Troels Bech, sportsdirektør i Brøndby IF, bruger, da interviewet er ovre og han rækker hånden frem til farvel.

For selvom Troels Bech er eneste deltager i interviewet, bruger han ”vi”.

Og selvom interviewet er presset ind mellem to andre aftaler, og derfor begynder et par minutter senere end aftalt og skal ende skarpt til tiden, bruger han vendingen ”det gør vi gerne.”

Dermed er det, der er på spil i Brøndby IF for tiden, og som på torsdag kan føre til den første af forhåbentlig to pokaler i år, tydeligt understreget med Troels Bechs ord.

Positiv favoritrolle

Folkebladet har bedt Troels Bech give sit bud på, hvordan torsdagens pokalfinale ender. For ham er der ingen tvivl:

– Vi er favoritter. Det er der ingen tvivl om. Men i år er det favoritter på en anden måde end tidligere. For tidligere er vi blevet udråbt som favoritter uden spillemæssigt at være det. Det er anderledes i år, hvor vi har slået blandt andet FCK og FC Midtjylland på vejen.

Derfor skal favoritrollen bruges positivt:

– I år har vi haft tid til at vænne os til det. Vi skal tage favoritrollen på os og bruge den til noget positivt. En af de ting, vi har haft succes med i år, er at blive ved og ved. Det skal vi også gøre i kampen på torsdag. Vi skal blive ved, også selvom vi ikke kommer hurtigt foran.

Rockband med melodi

Brøndby har haft masser af sportslig succes i år, og det er som om, det bare bliver ved. Det kan naturligvis mærkes på holdet og i klubben:

– Der er en rar og spændt stemning. Det er klart. Man kan også mærke det, når man taler med folk i byen eller på Vestegnen. Der er mange, der siger, ej, hvor er det fedt. Men der også flere der siger, at det næsten er for spændende, at det andre gange er gået galt til sidst, og at de derfor helst bare vil vågne op efter pokalfinalen og når mesterskabet er afgjort.

Naturligvis skal Brøndby IFs succes måles i mesterskaber og titler, hvor der i år, som det ser ud nu, kan hentes hele to hjem.

Men årets succes er faktisk langt større, om end den er mindre synlig for mange:

– Der er mange ting, der har været godt ud over den sportslige succes, Familie Loungen, Ebbe Skovdahl Loungen og den nye træningsbane. Det er klart holdet og resultatet får opmærksomhed, men det andet er også meget vigtigt i en klub som denne.

Dermed er vi fremme ved det ord, der før eller siden dukker op, når man taler med folk i og omkring Brøndby IF:

– Det er fællesskabet, der har fungeret særlig godt i år. Vi er vel nærmest et rockband, hvor alle har villet spille den samme sang, og så har vi haft en dirigent (Zorniger, red.), der har kommunikeret klart og tydeligt.

Det betyder også, at selvom spillere som Hany Mukhtar og netop nu Kamil Wilczek trækker de største overskrifter, så er det, nå ja, fællesskabet, der bør have de største overskrifter:

– Holdningen er, at alle vil vokse i det her fællesskab, så der er enighed om at spille melodien helt færdig samme, her gang.

Plads til mange i succes

Der er blevet sagt farvel. Troels Bech begiver sig på vej til næste aftale.

Han hiver sin telefon op for at tjekke, hvor mange billetter, der er solgt til pokalfinalen.

– Nu er der næsten også udsolgt til de neutrale pladser.

Det meste lykkes for Brøndby IF for tiden. Og det glæder sportsdirektøren, at så mange vil have del i successen.