Fejring af den lokale skaberglæde

Ferniseringen var pænt besøgt. Foto: Peter Storm Hansen

GLOSTRUP. Borgernes Udstilling 2018 i Glostrup blev åbnet på behørig vis

Af Jesper Ernst Henriksen

Et miks af livlige stemmer og munter musik blandede sig med et væld af farver og former, da Borgernes Udstilling 2018 blev behørigt indviet med fernisering torsdag den 3. maj i Glostrup Fritidscenter.

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Dan Kornbek Christiansen, bød velkommen og takkede de mange, der havde mod til at demonstrere deres kreative evner, hvorefter sangelever fra Glostrup Musikskole gav prøver på deres talent.

Da udstillingen ikke censurerer, men lægger op til at give skaberglæden frit spil, var det igen i år en fantastisk alsidig og spændende udstilling, der mødte en. Farverige abstrakte motiver, kuperede landskaber og detaljerede tegninger hang side om side med akvareller og sarte forårsblomster. Borgernes Udstilling er noget helt specielt, fordi den rummer det hele. Der er noget for enhver smag, og derfor skaber udstillingen år efter år begejstring hos både publikum og udstillere.

Borgernes Udstilling kan opleves frem til torsdag den 24. maj. Udstillingen er arrangeret af Kultur- og Fritidsudvalget i Glostrup i samarbejde med Glostrup Bibliotek.