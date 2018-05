Finansiering af ghettoudspil er tyveri af lejernes penge

DEBAT. Af Niels Christian Barkholt, socialrådgiver og folketingskandidat for SF i Københavns Omegns storkreds, opstillet af SF i Brøndby

Regeringens ”ghettoudspil” skal, hvis det står til dem, finansieres med penge fra Landsbyggefonden ved at tage 12 af de 21 milliarder, som fonden i dag råder over. En opsparing der har sikret vigtige vedligehold, renoveringer og sociale helhedsplaner. Det kan snart være fortid.

Lejernes friværdi ligger i Landsbyggefonden og er opbygget ved, at lejerne er fortsat med at betale det samme beløb til Landsbyggefonden, selvom deres lån fra husene blev bygget, er betalt ud. Pengene skal bruges til renoveringer i mere end 600.000 almene lejeboliger. I Københavns Omegn er det halvdelen af alle boliger, der er almene boliger, som nu kan vinkel farvel til renovering.

I Brøndby er der tale om store boligområder, som involverer en lang række boligselskaber, eksempelvis Lejerbo, Brøndby Boligselskab, AAB, mv. I Brøndbyøster og Brøndbyvester er det eksempelvis afdelingerne 53, 90 og 94. I Brøndby Strand er det alle parkerne, for eksempel Albjergparken, Tybjergparken, mv.

Dette tyveri vil udhule Landsbyggefonden. Velfungerende almene boligområder vil ikke kunne holde deres standard. Der vil være stor risiko for, at det udvikler sig til slum. Dermed har regeringen skabt en ”ghettoplan”, der sikrer masser af nye udsatte boligområder i årtierne fremover. Regeringen stjæler fra Landsbyggefonden, så de kan finansiere udspillet og skattelettelser, men senere hen vil vi stå med mange større problemer.

Integrationsopgaven og udfordringerne i udsatte boligområder er en samfundsopgave. Det er ikke en opgave for lejerne. Lejerne skal kunne bruge deres opsparede penge til at renovere og forny boliger for alle lejere.

Budskabet er krystalklart: Hold fingrene fra lejernes penge. Drop skattelettelserne og få finansieret særligt udsatte boligområder, så vi kan løfte boligområderne nu og ikke står tilbage med en kæmperegning om nogle år.