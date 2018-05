Førerløse busser bliver indtil videre i garagen

VALLENSBÆK. Ønsket om at være blandt de første kommuner med selvkørende busser er sat på standby

Af Heiner Lützen Ank

Da sidste års budgetforlig for Vallensbæk blev indgået, var et af punkterne selvkørende busser.

Det var således den politiske drøm, at Vallensbæk skulle være med helt fremme i kapløbet om gøre busser uden chauffører til en væsentlig del af den offentlige transport.

Men helt så enkelt skulle det ikke gå. For da kommunalbestyrelsen holdt møde den 25. april, blev det nemlig besluttet at udskyde projektet, mens, som det hedder i sagsfremstillingen:

”Den samlede økonomi og teknologi vurderes, idet de oprindelige forudsætninger ikke kan opfyldes.”

Under mødet kom det frem, at noget af det, der stadig driller teknologien bag de selvkørende busser, er evnen til at køre igennem rundkørsler.

Eget busselskab

Der var på mødet imidlertid ikke enighed om, hvorvidt det er godt eller skidt, at det har været nødvendigt at udskyde planerne med de selvkørende busser.

Således sagde Jan Høgs­kilde (K), formand for Teknik- og Miljøudvalget:

– Da man vedtog det her sidste år, var det udtryk for, at man ville noget ambitiøst. Man ville gerne være blandt de første til at tage den nye teknologi til sig. Men nu har Center for Teknik og Miljø og de andre parter (Movia og Metroselskabet, red.) set på sagen, og vi må derfor konstatere, at enten skal vi finde nogle flere penge, end de 1,8 mio. kr, der er afsat til at forsøget kan køre i seks måneder som ønsket, eller også må vi udskyde det. Hertil kommer nogle tekniske problemer, blandt andet med at køre igennem rundkørsler. Udvalget finder dog stadig teknikken interessant, så det er ikke noget, vi skal glemme, men vi skal vente til, at vi kan finde pengene.

Socialdemokraterne var med på at udskyde projektet. Samtidig lagde Martin Nielson (S) ikke skjul på, hvad målet er for partiet på længere sigt:

– Vi glæder os til at se på sagen. Målet for os er nemlig, at vi på længere sigte måske kan få vores eget busselskab, der ligger og kører rundt i ottetaller i kommunen og forbinder Albertslund Station med Vallensbæk Station. Og der er ingen tvivl om, at teknologien er på vej.

Kenneth Kristensen Berth fra Dansk Folkeparti glædede sig over, at projektet nu udskydes::

– Vi er meget glade for i DF, at dette projekt er blevet udskudt. Helst havde vi set det helt skrinlagt. Vallensbæk er ikke en kommune, der er stor nok til at kunne bruge mange skattekroner på at eksperimentere med førerløse busser. Det må vi lade de store kommuner om. De har større indtægter fra flere borgere. Det er klart, at når man skal være blandt de allerførste, der indfører for eksempel førerløse busser, så koster det meget mere, end hvis man sidenhen kobler sig på en veludviklet teknologi.

Desuden mente Kenneth Kristensen Berth, at der sådan set allerede findes en trafikal løsning, der er god:

– Der er ingen tvivl om, at Flextrafik i høj grad kan løse mange af de behov, der er.

Projektet blev udskudt til overslagsårene, altså de kommende budgetår.