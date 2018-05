Forårsmarked i Middelalderbyen

På lørdag er der Forårsmarked i Middelladerlandsbyen. Her kan man blandt andet se riddershows. Foto: Middel- alderlandsbyen Foto: Middelalderlandsbyen

BRØNDBY. På lørdag afholder Middelalderforeningen Korsfarerne forårsmarked

Af Heiner Lützen Ank

Når der på lørdag er forårsmarkedet i Middelalderlandsbyen, er der en lang række aktiviteter for hele familien, blandt andet salgsboder med middelalderrekvisitter, -smykker, -lædervarer samt kaffe, kage og grillpølser.

Udover salgsboderne, byder dagen desuden på historiske foredrag, rebslagning, tinstøbning, våbenudstillinger og et pottemagerværksted for børn og voksne.

I løbet af dagen vil der yderligere være foredrag i stavkirken samt kampshows mellem dygtige riddere og middelaldergøgl i børnehøjde.

FAKTA

Der er gratis adgang til forårsmarkedet, der finder sted i Middelalderlandsbyen på Nybovej 11 i Brøndby. Markedet har åbent fra kl. 10- 16.

Forårsmarkedet finder sted på lørdag den 5. maj.