Glostrup-piger til finale

U14 pigerne fra Glostrup var til Final 4 forrige weekend. Foto: Daniel Christiansen

SPORT. Glostrup Baskets U14 piger har haft en flot sæson, hvor de endte blandt de otte bedste hold i Danmark

Af Jesper Ernst Henriksen

Glostrup Baskets U14 piger har haft en rigtig god sæson. Pigerne spiller i det såkaldte Grand Prix under Danmarks Basketball Forbund. Her forsøger forbundet at matche hold mod andre hold på samme niveau. Der er altså ikke en løbende turnering, men konstant kampe mod hold, der kan udfordre hinanden. I denne sæson blev det til 12 sejre og seks nederlag til U14 pigerne fra Glostrup. Det var så godt, at de blev inviteret til et Final 4 stævne i Østdanmark.

De startede med at spille mod SISU i den første kamp og vandt stort 54-14.

De sidste to kampe tabte pigerne mod Brønshøj og Falcon.

– En af mine nøglespillere var plaget af skader i ugerne op til slutspillet og jeg måtte trække hende ud i den sidste kamp på grund af smerter, fortæller holdets træner, Daniel Christiansen.

Det er markant bedre resultater end pigerne fik sidste sæson med en anden træner, så Daniel Christiansen er selvfølgelig godt tilfreds.

– Overall har det været en meget succesfuld sæson for pigerne og det har gået over mine forventninger som træner, da jeg kun har været med pigerne i et års tid, siger han.