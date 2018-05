Glostrup Svømmeklubs klubmesterskab 2018

Over 50 svømmere var med til klubmesterskabet. Foto: GSK

SPORT. I sidste weekend afholdt Glostrup Svømmeklub sit årlige klubmesterskab. Her konkurrerede alle klubbens konkurrencesvømmere i en lang række svømmediscipliner og vinderne blev fundet blandt de svømmere, der svømmede hurtigst i en stribe udvalgte løb

Af Jesper Ernst Henriksen

For de mindste svømmere (årgang 2009 og yngre), der netop er blevet rykket op fra klubbens svømmeskole, var klubmesterskaberne en af de første oplevelser med konkurrencesvømning og nervøsiteten var stor på bassinkanten.

For de ældre gav mesterskaberne en anledning til at ryste det interne hierarki på klubbens forskellige konkurrencehold på plads og vise de små, hvor god man kan blive, hvis man er dedikeret med sin træning.

I alt var der mere end 50 konkurrencesvømmere tilmeldt i de forskellige aldersgrupper. Derudover var der mange forældre, familiemedlemmer og venner med i hallen. De fleste heppede på alle svømmerne men der var også mange der var frivillige som officials.